https://ria.ru/20240918/putin-1973502579.html
Путин призвал глав регионов работать с максимальной отдачей
Путин призвал глав регионов работать с максимальной отдачей - РИА Новости, 18.09.2024
Путин призвал глав регионов работать с максимальной отдачей
Необходимо работать с максимальной отдачей, чтобы успешно достичь задач, стоящих перед Россией, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:38
2024-09-18T19:38
2024-09-18T19:38
политика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Необходимо работать с максимальной отдачей, чтобы успешно достичь задач, стоящих перед Россией, заявил президент России Владимир Путин. "Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живем, какие задачи стоят сейчас перед страной. И чтобы их успешно решить, достичь своих целей, необходимо работать с абсолютной отдачей, слаженно и сплоченно", - сказал Путин во время встречи с избранными главами субъектов РФ.
https://ria.ru/20240918/putin-1973497817.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал глав регионов работать с максимальной отдачей
Путин: нужно работать с абсолютной отдачей для достижения стоящих перед РФ задач