https://ria.ru/20240918/putin-1973502579.html

Путин призвал глав регионов работать с максимальной отдачей

Путин призвал глав регионов работать с максимальной отдачей - РИА Новости, 18.09.2024

Путин призвал глав регионов работать с максимальной отдачей

Необходимо работать с максимальной отдачей, чтобы успешно достичь задач, стоящих перед Россией, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:38

2024-09-18T19:38

2024-09-18T19:38

политика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Необходимо работать с максимальной отдачей, чтобы успешно достичь задач, стоящих перед Россией, заявил президент России Владимир Путин. "Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живем, какие задачи стоят сейчас перед страной. И чтобы их успешно решить, достичь своих целей, необходимо работать с абсолютной отдачей, слаженно и сплоченно", - сказал Путин во время встречи с избранными главами субъектов РФ.

https://ria.ru/20240918/putin-1973497817.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин