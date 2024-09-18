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Путин отметил особые заслуги Тулы в развитии российской экономики
Путин отметил особые заслуги Тулы в развитии российской экономики - РИА Новости, 18.09.2024
Путин отметил особые заслуги Тулы в развитии российской экономики
Тула отличается особыми заслугами как в экономической, так и в оборонной сфере, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:36
2024-09-18T19:36
2024-09-18T19:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Тула отличается особыми заслугами как в экономической, так и в оборонной сфере, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. "У Тулы - особые заслуги перед Отечеством и в деле развития экономики, промышленности и защиты страны. Соответствующим образом и региональные, и федеральные власти должны себя вести по отношению к тем людям, которые в Туле и Тульской области проживают", - сказал Путин в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ. Также президент обратил внимание главы Тульской области Дмитрия Миляева на актуальные проблемы, связанные с расселением аварийного жилья в регионе. "Вот эти программы социального характера и другие подобного рода не забывайте вместе с федеральным правительством. Прошу Вас продолжить эту работу до полного решения проблем подобного рода", - сказал Путин. Двенадцатого сентября Дмитрий Миляев официально вступил в должность губернатора Тульской области после досрочных выборов главы региона, на которых он победил, набрав 78,53% голосов.
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политика, тульская область, россия, тула, владимир путин, дмитрий миляев
Политика, Тульская область, Россия, Тула, Владимир Путин, Дмитрий Миляев
Путин отметил особые заслуги Тулы в развитии российской экономики
Путин: Тула отличается особыми заслугами в экономике и оборонной сфере