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Путин отметил особые заслуги Тулы в развитии российской экономики - РИА Новости, 18.09.2024
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19:36 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/putin-1973501673.html
Путин отметил особые заслуги Тулы в развитии российской экономики
Путин отметил особые заслуги Тулы в развитии российской экономики - РИА Новости, 18.09.2024
Путин отметил особые заслуги Тулы в развитии российской экономики
Тула отличается особыми заслугами как в экономической, так и в оборонной сфере, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:36
2024-09-18T19:36
политика
тульская область
россия
тула
владимир путин
дмитрий миляев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Тула отличается особыми заслугами как в экономической, так и в оборонной сфере, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. "У Тулы - особые заслуги перед Отечеством и в деле развития экономики, промышленности и защиты страны. Соответствующим образом и региональные, и федеральные власти должны себя вести по отношению к тем людям, которые в Туле и Тульской области проживают", - сказал Путин в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ. Также президент обратил внимание главы Тульской области Дмитрия Миляева на актуальные проблемы, связанные с расселением аварийного жилья в регионе. "Вот эти программы социального характера и другие подобного рода не забывайте вместе с федеральным правительством. Прошу Вас продолжить эту работу до полного решения проблем подобного рода", - сказал Путин. Двенадцатого сентября Дмитрий Миляев официально вступил в должность губернатора Тульской области после досрочных выборов главы региона, на которых он победил, набрав 78,53% голосов.
https://ria.ru/20240918/putin-1973498740.html
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политика, тульская область, россия, тула, владимир путин, дмитрий миляев
Политика, Тульская область, Россия, Тула, Владимир Путин, Дмитрий Миляев
Путин отметил особые заслуги Тулы в развитии российской экономики

Путин: Тула отличается особыми заслугами в экономике и оборонной сфере

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на Тульский кремль
Вид на Тульский кремль - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на Тульский кремль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Тула отличается особыми заслугами как в экономической, так и в оборонной сфере, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
"У Тулы - особые заслуги перед Отечеством и в деле развития экономики, промышленности и защиты страны. Соответствующим образом и региональные, и федеральные власти должны себя вести по отношению к тем людям, которые в Туле и Тульской области проживают", - сказал Путин в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ.
Также президент обратил внимание главы Тульской области Дмитрия Миляева на актуальные проблемы, связанные с расселением аварийного жилья в регионе.
"Вот эти программы социального характера и другие подобного рода не забывайте вместе с федеральным правительством. Прошу Вас продолжить эту работу до полного решения проблем подобного рода", - сказал Путин.
Двенадцатого сентября Дмитрий Миляев официально вступил в должность губернатора Тульской области после досрочных выборов главы региона, на которых он победил, набрав 78,53% голосов.
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ПолитикаТульская областьРоссияТулаВладимир ПутинДмитрий Миляев
 
 
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