https://ria.ru/20240918/putin-1973499781.html

Путин поздравил Калиматова с избранием на пост главы Ингушетии

Путин поздравил Калиматова с избранием на пост главы Ингушетии - РИА Новости, 18.09.2024

Путин поздравил Калиматова с избранием на пост главы Ингушетии

Президент РФ Владимир Путин поздравил Махмуда-Али Калиматова с избранием на пост главы Ингушетии, попросив внимательно относиться к вопросам кадров и зарплат. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:26

2024-09-18T19:26

2024-09-18T19:26

россия

северный кавказ

владимир путин

выборы в россии — 2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Махмуда-Али Калиматова с избранием на пост главы Ингушетии, попросив внимательно относиться к вопросам кадров и зарплат. "Поздравляю вас с избранием. Много вопросов, которые требуют внимательного отношения к происходящим здесь процессам. Прежде всего, это связано с развитием производства, созданием новых рабочих мест. В первую очередь это касается молодых людей. Нужно развивать производство, создавать высококвалифицированные кадры и хорошо оплачиваемые рабочие места. Конечно же, самым внимательным образом относиться к вопросам образования", - сказал Путин Калиматову на встрече с избранными главами регионов. Кроме того Путин отметил, что Северный Кавказ - это особая территория и особая культура, которая вносит свою изюминку в общую жизнь России.

https://ria.ru/20240909/kalimatov-1971634832.html

россия

северный кавказ

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Наталья Макарова

россия, северный кавказ, владимир путин, выборы в россии — 2024