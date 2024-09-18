https://ria.ru/20240918/putin-1973499781.html
Путин поздравил Калиматова с избранием на пост главы Ингушетии
Путин поздравил Калиматова с избранием на пост главы Ингушетии - РИА Новости, 18.09.2024
Путин поздравил Калиматова с избранием на пост главы Ингушетии
Президент РФ Владимир Путин поздравил Махмуда-Али Калиматова с избранием на пост главы Ингушетии, попросив внимательно относиться к вопросам кадров и зарплат. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:26
2024-09-18T19:26
2024-09-18T19:26
россия
северный кавказ
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Махмуда-Али Калиматова с избранием на пост главы Ингушетии, попросив внимательно относиться к вопросам кадров и зарплат. "Поздравляю вас с избранием. Много вопросов, которые требуют внимательного отношения к происходящим здесь процессам. Прежде всего, это связано с развитием производства, созданием новых рабочих мест. В первую очередь это касается молодых людей. Нужно развивать производство, создавать высококвалифицированные кадры и хорошо оплачиваемые рабочие места. Конечно же, самым внимательным образом относиться к вопросам образования", - сказал Путин Калиматову на встрече с избранными главами регионов. Кроме того Путин отметил, что Северный Кавказ - это особая территория и особая культура, которая вносит свою изюминку в общую жизнь России.
https://ria.ru/20240909/kalimatov-1971634832.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный кавказ, владимир путин, выборы в россии — 2024
Россия, Северный Кавказ, Владимир Путин, Выборы в России — 2024
Путин поздравил Калиматова с избранием на пост главы Ингушетии
Путин призвал главу Ингушетии внимательно относиться к вопросам кадров и зарплат