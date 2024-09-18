Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Калиматова с избранием на пост главы Ингушетии - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/putin-1973499781.html
Путин поздравил Калиматова с избранием на пост главы Ингушетии
Путин поздравил Калиматова с избранием на пост главы Ингушетии - РИА Новости, 18.09.2024
Путин поздравил Калиматова с избранием на пост главы Ингушетии
Президент РФ Владимир Путин поздравил Махмуда-Али Калиматова с избранием на пост главы Ингушетии, попросив внимательно относиться к вопросам кадров и зарплат. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:26
2024-09-18T19:26
россия
северный кавказ
владимир путин
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_5ffd0184d94f9db8bae364f3cd471d4e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Махмуда-Али Калиматова с избранием на пост главы Ингушетии, попросив внимательно относиться к вопросам кадров и зарплат. "Поздравляю вас с избранием. Много вопросов, которые требуют внимательного отношения к происходящим здесь процессам. Прежде всего, это связано с развитием производства, созданием новых рабочих мест. В первую очередь это касается молодых людей. Нужно развивать производство, создавать высококвалифицированные кадры и хорошо оплачиваемые рабочие места. Конечно же, самым внимательным образом относиться к вопросам образования", - сказал Путин Калиматову на встрече с избранными главами регионов. Кроме того Путин отметил, что Северный Кавказ - это особая территория и особая культура, которая вносит свою изюминку в общую жизнь России.
https://ria.ru/20240909/kalimatov-1971634832.html
россия
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, северный кавказ, владимир путин, выборы в россии — 2024
Россия, Северный Кавказ, Владимир Путин, Выборы в России — 2024
Путин поздравил Калиматова с избранием на пост главы Ингушетии

Путин призвал главу Ингушетии внимательно относиться к вопросам кадров и зарплат

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Махмуда-Али Калиматова с избранием на пост главы Ингушетии, попросив внимательно относиться к вопросам кадров и зарплат.
«
"Поздравляю вас с избранием. Много вопросов, которые требуют внимательного отношения к происходящим здесь процессам. Прежде всего, это связано с развитием производства, созданием новых рабочих мест. В первую очередь это касается молодых людей. Нужно развивать производство, создавать высококвалифицированные кадры и хорошо оплачиваемые рабочие места. Конечно же, самым внимательным образом относиться к вопросам образования", - сказал Путин Калиматову на встрече с избранными главами регионов.
Кроме того Путин отметил, что Северный Кавказ - это особая территория и особая культура, которая вносит свою изюминку в общую жизнь России.
ВРИО главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Калиматов назначил сенатора от Ингушетии
9 сентября, 16:01
 
РоссияСеверный КавказВладимир ПутинВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала