https://ria.ru/20240918/putin-1973499465.html

Путин поблагодарил избирателей, живущих в приграничных регионах

Путин поблагодарил избирателей, живущих в приграничных регионах - РИА Новости, 18.09.2024

Путин поблагодарил избирателей, живущих в приграничных регионах

Несмотря на все попытки ВСУ дестабилизировать ситуацию, жители приграничья пришли на выборы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:23

2024-09-18T19:23

2024-09-18T19:23

политика

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Несмотря на все попытки ВСУ дестабилизировать ситуацию, жители приграничья пришли на выборы, заявил президент России Владимир Путин. "Отдельно хочу поблагодарить избирателей, живущих в приграничных регионах. Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение, еще раз спасибо вам за вашу позицию. Что хочу в этой связи подчеркнуть: для людей, живущих в приграничных регионах, выпали трудные испытания, и здесь от органов власти и федеральных, и региональных, и местных требуется особое внимание к их нуждам и запросам", - сказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.

https://ria.ru/20240918/putin-1973496587.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины