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Путин поблагодарил избирателей, живущих в приграничных регионах - РИА Новости, 18.09.2024
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19:23 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/putin-1973499465.html
Путин поблагодарил избирателей, живущих в приграничных регионах
Путин поблагодарил избирателей, живущих в приграничных регионах - РИА Новости, 18.09.2024
Путин поблагодарил избирателей, живущих в приграничных регионах
Несмотря на все попытки ВСУ дестабилизировать ситуацию, жители приграничья пришли на выборы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:23
2024-09-18T19:23
политика
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Несмотря на все попытки ВСУ дестабилизировать ситуацию, жители приграничья пришли на выборы, заявил президент России Владимир Путин. "Отдельно хочу поблагодарить избирателей, живущих в приграничных регионах. Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение, еще раз спасибо вам за вашу позицию. Что хочу в этой связи подчеркнуть: для людей, живущих в приграничных регионах, выпали трудные испытания, и здесь от органов власти и федеральных, и региональных, и местных требуется особое внимание к их нуждам и запросам", - сказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.
https://ria.ru/20240918/putin-1973496587.html
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политика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин поблагодарил избирателей, живущих в приграничных регионах

Путин: несмотря на все трудности, жители приграничных регионов пришли на выборы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Несмотря на все попытки ВСУ дестабилизировать ситуацию, жители приграничья пришли на выборы, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Отдельно хочу поблагодарить избирателей, живущих в приграничных регионах. Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение, еще раз спасибо вам за вашу позицию. Что хочу в этой связи подчеркнуть: для людей, живущих в приграничных регионах, выпали трудные испытания, и здесь от органов власти и федеральных, и региональных, и местных требуется особое внимание к их нуждам и запросам", - сказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Все проблемы жителей приграничья надо решать без проволочек, заявил Путин
Вчера, 19:08
 
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