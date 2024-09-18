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Путин: Калининград должен чувствовать себя частью большой страны

Путин: Калининград должен чувствовать себя частью большой страны - РИА Новости, 18.09.2024

Путин: Калининград должен чувствовать себя частью большой страны

Калининград должен быть не просто форпостом на западных рубежах России, регион должен чувствовать себя частью большой страны, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:14

2024-09-18T19:14

2024-09-18T19:22

калининград

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Калининград должен быть не просто форпостом на западных рубежах России, регион должен чувствовать себя частью большой страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно стремиться к тому, чтобы Калининград был не только нашим форпостом и крепостью на западных рубежах Отечества, но и так, чтобы Калинградская область была органично вписана в жизнь всей страны, чтобы она чувствовала себя частью большого государства", - сказал президент на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.

калининград

россия

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калининград, россия, владимир путин