https://ria.ru/20240918/putin-1973497817.html

Путин попросил избранных глав регионов относиться к работе с душой

Путин попросил избранных глав регионов относиться к работе с душой - РИА Новости, 18.09.2024

Путин попросил избранных глав регионов относиться к работе с душой

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что избранные главы регионов понимают ответственность, которая на них лежит, и не будут формально относиться к... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:24

2024-09-18T19:24

2024-09-18T19:29

россия

политика

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что избранные главы регионов понимают ответственность, которая на них лежит, и не будут формально относиться к своей работе."Вы понимаете, какая ответственность за людей лежит на ваших плечах. Надеюсь, что ваша работа будет эффективной, вы будете относиться к ней не формально, а с сердцем, с душой, с пониманием того, что от ваших действий, от вашей работы, от ее качества зависят жизнь и качество (жизни - ред.) людей, миллионов наших сограждан", - сказал Путин в среду во время встречи с избранными главами субъектов РФ.

https://ria.ru/20240918/putin-1973497592.html

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россия, политика, владимир путин