https://ria.ru/20240918/putin-1973497592.html

Россияне понимают ответственность за судьбу страны, заявил Путин

Россияне понимают ответственность за судьбу страны, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024

Россияне понимают ответственность за судьбу страны, заявил Путин

Активное участие россиян в выборах говорит о понимании их ответственности за судьбу России, особенно в переломный сегодняшний момент, заявил президент России... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:11

2024-09-18T19:11

2024-09-18T19:20

политика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Активное участие россиян в выборах говорит о понимании их ответственности за судьбу России, особенно в переломный сегодняшний момент, заявил президент России Владимир Путин. "Активное участие наших граждан в выборах свидетельствует о понимании собственной ответственности за судьбу страны, особенно сейчас, в переломный, определяющий будущее нашего государства период", - сказал Путин во время встречи с избранными главами субъектов РФ.

https://ria.ru/20240918/putin-1973493880.html

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политика, россия, владимир путин