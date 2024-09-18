https://ria.ru/20240918/putin-1973497592.html
Россияне понимают ответственность за судьбу страны, заявил Путин
Россияне понимают ответственность за судьбу страны, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
Россияне понимают ответственность за судьбу страны, заявил Путин
Активное участие россиян в выборах говорит о понимании их ответственности за судьбу России, особенно в переломный сегодняшний момент, заявил президент России... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:11
2024-09-18T19:11
2024-09-18T19:20
политика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Активное участие россиян в выборах говорит о понимании их ответственности за судьбу России, особенно в переломный сегодняшний момент, заявил президент России Владимир Путин. "Активное участие наших граждан в выборах свидетельствует о понимании собственной ответственности за судьбу страны, особенно сейчас, в переломный, определяющий будущее нашего государства период", - сказал Путин во время встречи с избранными главами субъектов РФ.
https://ria.ru/20240918/putin-1973493880.html
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Россияне понимают ответственность за судьбу страны, заявил Путин
Путин: активное участие россиян в выборах говорит о понимании их ответственности