https://ria.ru/20240918/putin-1973497278.html

Путин призвал создавать условия для открытия новых производств в регионах

Путин призвал создавать условия для открытия новых производств в регионах - РИА Новости, 18.09.2024

Путин призвал создавать условия для открытия новых производств в регионах

Президент России Владимир Путин заявил, что надо создавать условия для открытия новых и модернизации существующих производств в регионах. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:09

2024-09-18T19:09

2024-09-18T19:09

россия

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надо создавать условия для открытия новых и модернизации существующих производств в регионах. "(В регионах нужно - ред.) создавать возможности для открытия новых и модернизации действующих производств", - сказал президент на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.

https://ria.ru/20240918/putin-1973496733.html

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россия, владимир путин, экономика