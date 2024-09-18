https://ria.ru/20240918/putin-1973497278.html
Путин призвал создавать условия для открытия новых производств в регионах
Путин призвал создавать условия для открытия новых производств в регионах - РИА Новости, 18.09.2024
Путин призвал создавать условия для открытия новых производств в регионах
Президент России Владимир Путин заявил, что надо создавать условия для открытия новых и модернизации существующих производств в регионах. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:09
2024-09-18T19:09
2024-09-18T19:09
россия
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надо создавать условия для открытия новых и модернизации существующих производств в регионах. "(В регионах нужно - ред.) создавать возможности для открытия новых и модернизации действующих производств", - сказал президент на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал создавать условия для открытия новых производств в регионах
Путин: надо создавать условия для открытия и модернизации производств в регионах