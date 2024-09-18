https://ria.ru/20240918/putin-1973496733.html

Путин заявил о неисчерпаемых ресурсах в ДФО

Путин заявил о неисчерпаемых ресурсах в ДФО - РИА Новости, 18.09.2024

Путин заявил о неисчерпаемых ресурсах в ДФО

Ресурсы Дальнего Востока огромны, неисчерпаемы, там есть над чем работать не одно десятилетие, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:09

2024-09-18T19:09

2024-09-18T19:19

владимир путин

экономика

дальний восток

россия

хабаровский край

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Ресурсы Дальнего Востока огромны, неисчерпаемы, там есть над чем работать не одно десятилетие, заявил президент России Владимир Путин.Президент напомнил, что недавно на Восточном экономическом форуме обсуждались перспективы развития Дальнего Востока в целом и Хабаровского края в частности."Когда-то было сказано, что Россия будет прирастать Сибирью. Сегодня для нас очевидно, что не только Сибирью, но и Дальним Востоком. Огромные, просто неисчерпаемые ресурсы, пространства колоссальные. Есть над чем работать не одно десятилетие", - сказал президент на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.

https://ria.ru/20240918/putin-1973496259.html

дальний восток

россия

хабаровский край

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, экономика, дальний восток, россия, хабаровский край