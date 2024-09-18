https://ria.ru/20240918/putin-1973496733.html
Путин заявил о неисчерпаемых ресурсах в ДФО
Путин заявил о неисчерпаемых ресурсах в ДФО - РИА Новости, 18.09.2024
Путин заявил о неисчерпаемых ресурсах в ДФО
Ресурсы Дальнего Востока огромны, неисчерпаемы, там есть над чем работать не одно десятилетие, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:09
2024-09-18T19:09
2024-09-18T19:19
владимир путин
экономика
дальний восток
россия
хабаровский край
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Ресурсы Дальнего Востока огромны, неисчерпаемы, там есть над чем работать не одно десятилетие, заявил президент России Владимир Путин.Президент напомнил, что недавно на Восточном экономическом форуме обсуждались перспективы развития Дальнего Востока в целом и Хабаровского края в частности."Когда-то было сказано, что Россия будет прирастать Сибирью. Сегодня для нас очевидно, что не только Сибирью, но и Дальним Востоком. Огромные, просто неисчерпаемые ресурсы, пространства колоссальные. Есть над чем работать не одно десятилетие", - сказал президент на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.
https://ria.ru/20240918/putin-1973496259.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, дальний восток, россия, хабаровский край
Владимир Путин, Экономика, Дальний Восток, Россия, Хабаровский край
Путин заявил о неисчерпаемых ресурсах в ДФО
Путин: в ДФО есть огромные ресурсы, есть над чем работать не одно десятилетие