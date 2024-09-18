Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о неисчерпаемых ресурсах в ДФО - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 18.09.2024 (обновлено: 19:19 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/putin-1973496733.html
Путин заявил о неисчерпаемых ресурсах в ДФО
Путин заявил о неисчерпаемых ресурсах в ДФО - РИА Новости, 18.09.2024
Путин заявил о неисчерпаемых ресурсах в ДФО
Ресурсы Дальнего Востока огромны, неисчерпаемы, там есть над чем работать не одно десятилетие, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:09
2024-09-18T19:19
владимир путин
экономика
дальний восток
россия
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_172:49:3073:1681_1920x0_80_0_0_68aca4e07ffbb975cec03030aa9f70d1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Ресурсы Дальнего Востока огромны, неисчерпаемы, там есть над чем работать не одно десятилетие, заявил президент России Владимир Путин.Президент напомнил, что недавно на Восточном экономическом форуме обсуждались перспективы развития Дальнего Востока в целом и Хабаровского края в частности.&quot;Когда-то было сказано, что Россия будет прирастать Сибирью. Сегодня для нас очевидно, что не только Сибирью, но и Дальним Востоком. Огромные, просто неисчерпаемые ресурсы, пространства колоссальные. Есть над чем работать не одно десятилетие&quot;, - сказал президент на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.
https://ria.ru/20240918/putin-1973496259.html
дальний восток
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_98043e086bc0e3f6fc06baf95e8dca9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, дальний восток, россия, хабаровский край
Владимир Путин, Экономика, Дальний Восток, Россия, Хабаровский край
Путин заявил о неисчерпаемых ресурсах в ДФО

Путин: в ДФО есть огромные ресурсы, есть над чем работать не одно десятилетие

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Ресурсы Дальнего Востока огромны, неисчерпаемы, там есть над чем работать не одно десятилетие, заявил президент России Владимир Путин.
Президент напомнил, что недавно на Восточном экономическом форуме обсуждались перспективы развития Дальнего Востока в целом и Хабаровского края в частности.
«

"Когда-то было сказано, что Россия будет прирастать Сибирью. Сегодня для нас очевидно, что не только Сибирью, но и Дальним Востоком. Огромные, просто неисчерпаемые ресурсы, пространства колоссальные. Есть над чем работать не одно десятилетие", - сказал президент на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Дальний Восток необходимо развивать по максимуму, заявил Путин
дополняется ...
 
Владимир ПутинЭкономикаДальний ВостокРоссияХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала