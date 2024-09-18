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Все проблемы жителей приграничья надо решать без проволочек, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
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19:08 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/putin-1973496587.html
Все проблемы жителей приграничья надо решать без проволочек, заявил Путин
Все проблемы жителей приграничья надо решать без проволочек, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
Все проблемы жителей приграничья надо решать без проволочек, заявил Путин
Людям, которые живут в приграничных регионах России, выпали трудные испытания, все их проблемы должны решаться без проволочек и лишнего формализма, заявил... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:08
2024-09-18T19:08
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Людям, которые живут в приграничных регионах России, выпали трудные испытания, все их проблемы должны решаться без проволочек и лишнего формализма, заявил президент России Владимир Путин. “На людей, живущих в приграничных регионах, выпали трудные испытания. И здесь от органов власти - и федеральных, и региональных, и местных - требуется особое внимание к их нуждам и запросам. Все возникающие проблемы должны решаться без проволочек и лишнего формализма”, - сказал Путин во время встречи с избранными главами субъектов РФ Он подчеркнул, что “святой обязанностью” Вооруженных сил РФ является задача сделать все для защиты людей.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Все проблемы жителей приграничья надо решать без проволочек, заявил Путин

Путин потребовал от органов власти особого внимания к нуждам жителей приграничья

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Людям, которые живут в приграничных регионах России, выпали трудные испытания, все их проблемы должны решаться без проволочек и лишнего формализма, заявил президент России Владимир Путин.
«
“На людей, живущих в приграничных регионах, выпали трудные испытания. И здесь от органов власти - и федеральных, и региональных, и местных - требуется особое внимание к их нуждам и запросам. Все возникающие проблемы должны решаться без проволочек и лишнего формализма”, - сказал Путин во время встречи с избранными главами субъектов РФ
Он подчеркнул, что “святой обязанностью” Вооруженных сил РФ является задача сделать все для защиты людей.
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