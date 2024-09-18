https://ria.ru/20240918/putin-1973496587.html

Все проблемы жителей приграничья надо решать без проволочек, заявил Путин

Все проблемы жителей приграничья надо решать без проволочек, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024

Все проблемы жителей приграничья надо решать без проволочек, заявил Путин

Людям, которые живут в приграничных регионах России, выпали трудные испытания, все их проблемы должны решаться без проволочек и лишнего формализма, заявил... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:08

2024-09-18T19:08

2024-09-18T19:08

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Людям, которые живут в приграничных регионах России, выпали трудные испытания, все их проблемы должны решаться без проволочек и лишнего формализма, заявил президент России Владимир Путин. “На людей, живущих в приграничных регионах, выпали трудные испытания. И здесь от органов власти - и федеральных, и региональных, и местных - требуется особое внимание к их нуждам и запросам. Все возникающие проблемы должны решаться без проволочек и лишнего формализма”, - сказал Путин во время встречи с избранными главами субъектов РФ Он подчеркнул, что “святой обязанностью” Вооруженных сил РФ является задача сделать все для защиты людей.

https://ria.ru/20240917/vsu-1973207402.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин