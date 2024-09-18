https://ria.ru/20240918/putin-1973496587.html
Все проблемы жителей приграничья надо решать без проволочек, заявил Путин
Все проблемы жителей приграничья надо решать без проволочек, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
Все проблемы жителей приграничья надо решать без проволочек, заявил Путин
Людям, которые живут в приграничных регионах России, выпали трудные испытания, все их проблемы должны решаться без проволочек и лишнего формализма, заявил... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:08
2024-09-18T19:08
2024-09-18T19:08
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Людям, которые живут в приграничных регионах России, выпали трудные испытания, все их проблемы должны решаться без проволочек и лишнего формализма, заявил президент России Владимир Путин. “На людей, живущих в приграничных регионах, выпали трудные испытания. И здесь от органов власти - и федеральных, и региональных, и местных - требуется особое внимание к их нуждам и запросам. Все возникающие проблемы должны решаться без проволочек и лишнего формализма”, - сказал Путин во время встречи с избранными главами субъектов РФ Он подчеркнул, что “святой обязанностью” Вооруженных сил РФ является задача сделать все для защиты людей.
https://ria.ru/20240917/vsu-1973207402.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Все проблемы жителей приграничья надо решать без проволочек, заявил Путин
Путин потребовал от органов власти особого внимания к нуждам жителей приграничья