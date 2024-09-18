https://ria.ru/20240918/putin-1973494730.html

Путин пожелал дальнейших успехов Аксенову на посту главы Крыма

Путин пожелал дальнейших успехов Аксенову на посту главы Крыма - РИА Новости, 18.09.2024

Путин пожелал дальнейших успехов Аксенову на посту главы Крыма

Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ заявил, что глава Крыма Сергей Аксенов сделал многое для полуострова и всей страны, РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:01

2024-09-18T19:01

2024-09-18T22:15

политика

владимир путин

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ заявил, что глава Крыма Сергей Аксенов сделал многое для полуострова и всей страны, пожелал успехов в работе."Сергей Валерьевич, вы многое сделали для Крыма, и соответственно, для всей страны, укрепляя, как бы в шутку скажу, советскую власть в Крыму, укрепляя общероссийские начала... Я всего доброго желаю вам в дальнейшей работе на благо крымчан. Уверен, так и будет", - сказал Путин, обращаясь к Аксенову.

https://ria.ru/20240918/putin-1973494319.html

россия

республика крым

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политика, владимир путин, россия, сергей аксенов (политик), республика крым