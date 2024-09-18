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Путин пожелал дальнейших успехов Аксенову на посту главы Крыма - РИА Новости, 18.09.2024
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19:01 18.09.2024 (обновлено: 22:15 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/putin-1973494730.html
Путин пожелал дальнейших успехов Аксенову на посту главы Крыма
Путин пожелал дальнейших успехов Аксенову на посту главы Крыма - РИА Новости, 18.09.2024
Путин пожелал дальнейших успехов Аксенову на посту главы Крыма
Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ заявил, что глава Крыма Сергей Аксенов сделал многое для полуострова и всей страны, РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:01
2024-09-18T22:15
политика
владимир путин
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ заявил, что глава Крыма Сергей Аксенов сделал многое для полуострова и всей страны, пожелал успехов в работе."Сергей Валерьевич, вы многое сделали для Крыма, и соответственно, для всей страны, укрепляя, как бы в шутку скажу, советскую власть в Крыму, укрепляя общероссийские начала... Я всего доброго желаю вам в дальнейшей работе на благо крымчан. Уверен, так и будет", - сказал Путин, обращаясь к Аксенову.
https://ria.ru/20240918/putin-1973494319.html
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политика, владимир путин, россия, сергей аксенов (политик), республика крым
Политика, Владимир Путин, Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Путин пожелал дальнейших успехов Аксенову на посту главы Крыма

Путин в шутку похвалил Аксенова за укрепление "советской власти" в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ заявил, что глава Крыма Сергей Аксенов сделал многое для полуострова и всей страны, пожелал успехов в работе.
"Сергей Валерьевич, вы многое сделали для Крыма, и соответственно, для всей страны, укрепляя, как бы в шутку скажу, советскую власть в Крыму, укрепляя общероссийские начала... Я всего доброго желаю вам в дальнейшей работе на благо крымчан. Уверен, так и будет", - сказал Путин, обращаясь к Аксенову.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Жители приграничья показали на выборах пример сплоченности, заявил Путин
Вчера, 18:59
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
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