https://ria.ru/20240918/putin-1973494319.html
Жители приграничья показали на выборах пример сплоченности, заявил Путин
Жители приграничья показали на выборах пример сплоченности, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
Жители приграничья показали на выборах пример сплоченности, заявил Путин
Жители приграничных регионов РФ во время выборов показали пример сплоченности и консолидации, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:59
2024-09-18T18:59
2024-09-18T19:33
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Жители приграничных регионов РФ во время выборов показали пример сплоченности и консолидации, заявил глава государства Владимир Путин."Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты на этих территориях люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искренне уважение. Еще раз спасибо за вашу позицию", - сказал президент на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Политика, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Выборы в России — 2024
Жители приграничья показали на выборах пример сплоченности, заявил Путин
Путин отметил сплоченность и консолидацию жителей приграничья на выборах