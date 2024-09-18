https://ria.ru/20240918/putin-1973494319.html

Жители приграничья показали на выборах пример сплоченности, заявил Путин

Жители приграничья показали на выборах пример сплоченности, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024

Жители приграничья показали на выборах пример сплоченности, заявил Путин

Жители приграничных регионов РФ во время выборов показали пример сплоченности и консолидации, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:59

2024-09-18T18:59

2024-09-18T19:33

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выборы в россии — 2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Жители приграничных регионов РФ во время выборов показали пример сплоченности и консолидации, заявил глава государства Владимир Путин."Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты на этих территориях люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искренне уважение. Еще раз спасибо за вашу позицию", - сказал президент на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.

https://ria.ru/20240918/putin-1973493614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, здоровье - общество, россия, владимир путин, выборы в россии — 2024