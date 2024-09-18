https://ria.ru/20240918/putin-1973493880.html

Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу

Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу - РИА Новости, 18.09.2024

Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу

Президент РФ Владимир Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу, в поддержку героев. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:10

2024-09-18T19:10

2024-09-18T19:20

владимир путин

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу, в поддержку героев.Глава государства в среду в Петербурге провел встречу с избранными главами субъектов РФ."Конечно, огромное значение имеет вклад каждого региона в общее дело, в общую победу, в поддержку наших героев", - сказал Путин.

россия

санкт-петербург

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2024

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владимир путин, россия, санкт-петербург