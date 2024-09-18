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Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу
Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу - РИА Новости, 18.09.2024
Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу
Президент РФ Владимир Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу, в поддержку героев. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:10
2024-09-18T19:10
2024-09-18T19:20
владимир путин
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу, в поддержку героев.Глава государства в среду в Петербурге провел встречу с избранными главами субъектов РФ."Конечно, огромное значение имеет вклад каждого региона в общее дело, в общую победу, в поддержку наших героев", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, санкт-петербург
Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург
Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу
Путин объяснил важность вклада каждого региона в общую победу