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Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу - РИА Новости, 18.09.2024
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19:10 18.09.2024 (обновлено: 19:20 18.09.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240918/putin-1973493880.html
Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу
Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу - РИА Новости, 18.09.2024
Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу
Президент РФ Владимир Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу, в поддержку героев. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:10
2024-09-18T19:20
владимир путин
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу, в поддержку героев.Глава государства в среду в Петербурге провел встречу с избранными главами субъектов РФ."Конечно, огромное значение имеет вклад каждого региона в общее дело, в общую победу, в поддержку наших героев", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, санкт-петербург
Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург
Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу

Путин объяснил важность вклада каждого региона в общую победу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу, в поддержку героев.
Глава государства в среду в Петербурге провел встречу с избранными главами субъектов РФ.
"Конечно, огромное значение имеет вклад каждого региона в общее дело, в общую победу, в поддержку наших героев", - сказал Путин.
 
Владимир ПутинРоссияСанкт-Петербург
 
 
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