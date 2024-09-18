https://ria.ru/20240918/putin-1973492828.html

Требования общества к региональной власти справедливо растут, заявил Путин

Требования общества к региональной власти справедливо растут, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024

Требования общества к региональной власти справедливо растут, заявил Путин

Требования общества к региональной власти справедливо растут, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:55

2024-09-18T18:55

2024-09-18T19:26

владимир путин

россия

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Требования общества к региональной власти справедливо растут, заявил президент России Владимир Путин."Требования общества к власти, в том числе региональной, совершенно справедливо растут. От вас ждут работы с полной отдачей в интересах страны и ее граждан, готовности к открытому, честному, постоянному диалогу с людьми, безусловного выполнения всех взятых на себя обязательств, конкретных действий, направленных на социально-экономическое развитие регионов, на повышение уровня и качества жизни", - сказал президент на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.

россия

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2024

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владимир путин, россия, политика