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Требования общества к региональной власти справедливо растут, заявил Путин
Требования общества к региональной власти справедливо растут, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
Требования общества к региональной власти справедливо растут, заявил Путин
Требования общества к региональной власти справедливо растут, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:55
2024-09-18T18:55
2024-09-18T19:26
владимир путин
россия
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Требования общества к региональной власти справедливо растут, заявил президент России Владимир Путин."Требования общества к власти, в том числе региональной, совершенно справедливо растут. От вас ждут работы с полной отдачей в интересах страны и ее граждан, готовности к открытому, честному, постоянному диалогу с людьми, безусловного выполнения всех взятых на себя обязательств, конкретных действий, направленных на социально-экономическое развитие регионов, на повышение уровня и качества жизни", - сказал президент на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Требования общества к региональной власти справедливо растут, заявил Путин
Путин рассказал о требованиях общества к региональной власти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Требования общества к региональной власти справедливо растут, заявил президент России Владимир Путин.
"Требования общества к власти, в том числе региональной, совершенно справедливо растут. От вас ждут работы с полной отдачей в интересах страны и ее граждан, готовности к открытому, честному, постоянному диалогу с людьми, безусловного выполнения всех взятых на себя обязательств, конкретных действий, направленных на социально-экономическое развитие регионов, на повышение уровня и качества жизни", - сказал президент на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.