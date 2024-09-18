https://ria.ru/20240918/putin-1973492192.html

Путин рассказал о высокой явке на сентябрьских выборах

Путин рассказал о высокой явке на сентябрьских выборах - РИА Новости, 18.09.2024

Путин рассказал о высокой явке на сентябрьских выборах

Сентябрьские выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и при самой высокой за всю историю проведения Единого дня голосования явке, заявил... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:52

2024-09-18T18:52

2024-09-18T19:22

политика

россия

абакан

анадырь

владимир путин

госдума рф

выборы в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971861850_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_78a1e5f106723c042d85df271de47e68.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Сентябрьские выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и при самой высокой за всю историю проведения Единого дня голосования явке, заявил президент РФ Владимир Путин."Выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и, что имеет особое значение, при высокой, причем самой высокой за всю историю проведения Единого дня голосования, явке. Наши граждане знают, понимают, насколько это важно - участвовать в жизни страны, формировании органов власти разного уровня. А современная организация выборов, использование цифровых технологий позволяют сделать процесс голосования максимально удобным", - сказал Путин в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ.В рамках ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240918/putin-1973494730.html

россия

абакан

анадырь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, абакан, анадырь, владимир путин, госдума рф, выборы в россии — 2024