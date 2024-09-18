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Россияне понимают важность участия в выборах, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
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18:50 18.09.2024 (обновлено: 18:52 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/putin-1973492084.html
Россияне понимают важность участия в выборах, заявил Путин
Россияне понимают важность участия в выборах, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
Россияне понимают важность участия в выборах, заявил Путин
Россияне знают и понимают, насколько важно участвовать в формировании органов власти разного уровня, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:50
2024-09-18T18:52
владимир путин
политика
россия
общество
выборы в россии — 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россияне знают и понимают, насколько важно участвовать в формировании органов власти разного уровня, заявил президент России Владимир Путин."Наши граждане знают и понимают, насколько это важно - участвовать в жизни страны, в формировании органов власти разного уровня. Современная организация выборов, использование цифровых технологий позволяют сделать процесс голосования максимально удобным", - сказал российский лидер на встрече с избранными главами субъектов РФ.
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владимир путин, политика, россия, общество, выборы в россии — 2024
Владимир Путин, Политика, Россия, Общество, Выборы в России — 2024
Россияне понимают важность участия в выборах, заявил Путин

Путин: россияне понимают важность участия в формировании органов власти

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россияне знают и понимают, насколько важно участвовать в формировании органов власти разного уровня, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши граждане знают и понимают, насколько это важно - участвовать в жизни страны, в формировании органов власти разного уровня. Современная организация выборов, использование цифровых технологий позволяют сделать процесс голосования максимально удобным", - сказал российский лидер на встрече с избранными главами субъектов РФ.
Путин поздравил с победой на выборах избранных глав регионов России - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Путин поздравил глав регионов с победой на выборах
Вчера, 18:49
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияОбществоВыборы в России — 2024
 
 
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