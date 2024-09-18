https://ria.ru/20240918/putin-1973492084.html

Россияне понимают важность участия в выборах, заявил Путин

Россияне понимают важность участия в выборах, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024

Россияне понимают важность участия в выборах, заявил Путин

Россияне знают и понимают, насколько важно участвовать в формировании органов власти разного уровня, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:50

2024-09-18T18:50

2024-09-18T18:52

владимир путин

политика

россия

общество

выборы в россии — 2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россияне знают и понимают, насколько важно участвовать в формировании органов власти разного уровня, заявил президент России Владимир Путин."Наши граждане знают и понимают, насколько это важно - участвовать в жизни страны, в формировании органов власти разного уровня. Современная организация выборов, использование цифровых технологий позволяют сделать процесс голосования максимально удобным", - сказал российский лидер на встрече с избранными главами субъектов РФ.

https://ria.ru/20240918/putin-1973491971.html

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владимир путин, политика, россия, общество, выборы в россии — 2024