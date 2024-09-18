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Путин поздравил глав регионов с победой на выборах - РИА Новости, 18.09.2024
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18:49 18.09.2024 (обновлено: 19:38 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/putin-1973491971.html
Путин поздравил глав регионов с победой на выборах
Путин поздравил глав регионов с победой на выборах - РИА Новости, 18.09.2024
Путин поздравил глав регионов с победой на выборах
Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с избранными главами российских регионов, поздравил их и поручил развивать экономику. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:49
2024-09-18T19:38
россия
политика
выборы в россии — 2024
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с избранными главами российских регионов, поздравил их и поручил развивать экономику."Прежде всего хочу поздравить вас с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации. Уровень поддержки, который вы получили как в ходе прямого голосования, так и в региональных законодательных собраниях, говорит о высоком доверии", — сказал президент.Путин отметил, что требования к власти, в том числе региональной, растут, общество ждет выполнения всех обязательств. Он напомнил, что Россия поставила перед собой масштабные стратегические цели, сейчас формируется новый облик нацпроектов — основных механизмов их достижения."Рассчитываю, что все вопросы, связанные с реализацией нацпроектов вы будете держать на личном контроле. &lt;...&gt; Речь, подчеркну, идет именно о комплексном развитии, когда задачи экономического роста решаются в увязке с созданием благоприятных, современных условий для жизни", — продолжил Путин.Он пояснил, что имеет в виду образование, здравоохранение, модернизацию социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также создание возможностей для самореализации в самых разных сферах.Задача российской экономики — стать экономикой квалифицированных кадров и высоких зарплат, обладать необходимыми современными решениями для укрепления суверенитета страны, подчеркнул глава государства.Президент поручил губернаторам держать на контроле вопросы, связанные с обеспечением оборонно-промышленного комплекса, а также всестороннюю помощь военнослужащим, ветеранам боевых действий, членам их семей.В единый день голосования прямые выборы губернаторов прошли в 21 регионе, в трех субъектах руководителей избрали местные парламенты.
https://ria.ru/20240807/veterany-1964488570.html
https://ria.ru/20240918/putin-1973494319.html
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60
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Путин поздравил с победой на выборах избранных глав регионов России
Путин поздравил с победой на выборах избранных глав регионов России. По его словам, сентябрьские выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и высокой явки.
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россия, политика, выборы в россии — 2024, владимир путин
Россия, Политика, Выборы в России — 2024, Владимир Путин
Путин поздравил глав регионов с победой на выборах

Путин поздравил с победой на выборах избранных глав российских регионов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с избранными главами российских регионов, поздравил их и поручил развивать экономику.
"Прежде всего хочу поздравить вас с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации. Уровень поддержки, который вы получили как в ходе прямого голосования, так и в региональных законодательных собраниях, говорит о высоком доверии", — сказал президент.
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Путин отметил, что требования к власти, в том числе региональной, растут, общество ждет выполнения всех обязательств. Он напомнил, что Россия поставила перед собой масштабные стратегические цели, сейчас формируется новый облик нацпроектов — основных механизмов их достижения.
«
"Рассчитываю, что все вопросы, связанные с реализацией нацпроектов вы будете держать на личном контроле. <...> Речь, подчеркну, идет именно о комплексном развитии, когда задачи экономического роста решаются в увязке с созданием благоприятных, современных условий для жизни", — продолжил Путин.
Он пояснил, что имеет в виду образование, здравоохранение, модернизацию социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также создание возможностей для самореализации в самых разных сферах.
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Задача российской экономики — стать экономикой квалифицированных кадров и высоких зарплат, обладать необходимыми современными решениями для укрепления суверенитета страны, подчеркнул глава государства.
Президент поручил губернаторам держать на контроле вопросы, связанные с обеспечением оборонно-промышленного комплекса, а также всестороннюю помощь военнослужащим, ветеранам боевых действий, членам их семей.
В единый день голосования прямые выборы губернаторов прошли в 21 регионе, в трех субъектах руководителей избрали местные парламенты.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
РоссияПолитикаВыборы в России — 2024Владимир Путин
 
 
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