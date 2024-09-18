https://ria.ru/20240918/putin-1973491971.html

Путин поздравил глав регионов с победой на выборах

Путин поздравил глав регионов с победой на выборах - РИА Новости, 18.09.2024

Путин поздравил глав регионов с победой на выборах

Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с избранными главами российских регионов, поздравил их и поручил развивать экономику. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:49

2024-09-18T18:49

2024-09-18T19:38

россия

политика

выборы в россии — 2024

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с избранными главами российских регионов, поздравил их и поручил развивать экономику."Прежде всего хочу поздравить вас с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации. Уровень поддержки, который вы получили как в ходе прямого голосования, так и в региональных законодательных собраниях, говорит о высоком доверии", — сказал президент.Путин отметил, что требования к власти, в том числе региональной, растут, общество ждет выполнения всех обязательств. Он напомнил, что Россия поставила перед собой масштабные стратегические цели, сейчас формируется новый облик нацпроектов — основных механизмов их достижения."Рассчитываю, что все вопросы, связанные с реализацией нацпроектов вы будете держать на личном контроле. <...> Речь, подчеркну, идет именно о комплексном развитии, когда задачи экономического роста решаются в увязке с созданием благоприятных, современных условий для жизни", — продолжил Путин.Он пояснил, что имеет в виду образование, здравоохранение, модернизацию социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также создание возможностей для самореализации в самых разных сферах.Задача российской экономики — стать экономикой квалифицированных кадров и высоких зарплат, обладать необходимыми современными решениями для укрепления суверенитета страны, подчеркнул глава государства.Президент поручил губернаторам держать на контроле вопросы, связанные с обеспечением оборонно-промышленного комплекса, а также всестороннюю помощь военнослужащим, ветеранам боевых действий, членам их семей.В единый день голосования прямые выборы губернаторов прошли в 21 регионе, в трех субъектах руководителей избрали местные парламенты.

https://ria.ru/20240807/veterany-1964488570.html

https://ria.ru/20240918/putin-1973494319.html

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Путин поздравил с победой на выборах избранных глав регионов России Путин поздравил с победой на выборах избранных глав регионов России. По его словам, сентябрьские выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и высокой явки. 2024-09-18T18:49 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, политика, выборы в россии — 2024, владимир путин