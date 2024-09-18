https://ria.ru/20240918/putin-1973477774.html

Путин заявил о готовности России помочь Бразилии с последствиями пожаров

Путин заявил о готовности России помочь Бразилии с последствиями пожаров - РИА Новости, 18.09.2024

Путин заявил о готовности России помочь Бразилии с последствиями пожаров

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой выразил готовность оказать содействие в преодолении последствий РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:44

2024-09-18T17:44

2024-09-18T17:44

в мире

бразилия

россия

владимир путин

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой выразил готовность оказать содействие в преодолении последствий природных пожаров в этой стране, сообщает пресс-служба Кремля. "В связи с природными пожарами, охватившими ряд регионов Бразилии, Владимир Путин выразил готовность оказать в случае необходимости содействие в преодолении последствий стихийного бедствия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240918/putin-1973475412.html

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в мире, бразилия, россия, владимир путин, луис инасиу лула да силва