https://ria.ru/20240918/putin-1973475412.html

Путин обсудил с президентом Бразилии украинский кризис

Путин обсудил с президентом Бразилии украинский кризис - РИА Новости, 18.09.2024

Путин обсудил с президентом Бразилии украинский кризис

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой изложил принципиальные российские оценки по... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:33

2024-09-18T17:33

2024-09-18T17:39

бразилия

брикс

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой изложил принципиальные российские оценки по украинскому кризису, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой... С учетом подтвержденной Луисом Инасио Лулой да Силвой заинтересованности внести вклад в поиск путей урегулирования украинского конфликта Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет", - говорится в сообщении.Главы государств также подтвердили заинтересованность в наращивании политического диалога, сотрудничества в различных сферах."Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства. Подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, сельское хозяйство, энергетику, промышленную кооперацию", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бразилия, брикс, владимир путин, в мире