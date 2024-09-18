https://ria.ru/20240918/putin-1973475412.html
Путин обсудил с президентом Бразилии украинский кризис
Путин обсудил с президентом Бразилии украинский кризис - РИА Новости, 18.09.2024
Путин обсудил с президентом Бразилии украинский кризис
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой изложил принципиальные российские оценки по... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:33
2024-09-18T17:33
2024-09-18T17:39
бразилия
брикс
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой изложил принципиальные российские оценки по украинскому кризису, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой... С учетом подтвержденной Луисом Инасио Лулой да Силвой заинтересованности внести вклад в поиск путей урегулирования украинского конфликта Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет", - говорится в сообщении.Главы государств также подтвердили заинтересованность в наращивании политического диалога, сотрудничества в различных сферах."Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства. Подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, сельское хозяйство, энергетику, промышленную кооперацию", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, брикс, владимир путин, в мире
Бразилия, БРИКС, Владимир Путин, В мире
Путин обсудил с президентом Бразилии украинский кризис
Путин в разговоре с президентом Бразилии изложил российскую позицию по Украине
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой изложил принципиальные российские оценки по украинскому кризису, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой... С учетом подтвержденной Луисом Инасио Лулой да Силвой заинтересованности внести вклад в поиск путей урегулирования украинского конфликта Владимир Путин
изложил принципиальные российские оценки на этот счет", - говорится в сообщении.
Главы государств также подтвердили заинтересованность в наращивании политического диалога, сотрудничества в различных сферах.
"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства. Подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, сельское хозяйство, энергетику, промышленную кооперацию", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.