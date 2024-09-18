https://ria.ru/20240918/putin-1973465724.html

Прогресс в мире возможен только при участии женщин, заявил Путин

Прогресс в мире возможен только при участии женщин, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024

Прогресс в мире возможен только при участии женщин, заявил Путин

Только с участием женщин возможно достижение прогресса и благополучия в мире, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что в России традиционно сложилось... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:08

2024-09-18T17:08

2024-09-18T17:09

общество

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Только с участием женщин возможно достижение прогресса и благополучия в мире, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что в России традиционно сложилось уважительное отношение к представительницам женского пола. "Жизнь убедительно доказывает, только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии, без чего не может быть настоящего благополучного мира", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского женского форума. Глава государства отметил, что в России сложилось традиционно уважительное отношение к женщинам. "Наша государственная политика строится на основе национальной стратегии действий в интересах женщин. Создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой, многодетной семьи. Знаем, что сочетать это очень нелегко, но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240918/putin-1973453203.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин