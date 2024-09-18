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Прогресс в мире возможен только при участии женщин, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
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17:08 18.09.2024 (обновлено: 17:09 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/putin-1973465724.html
Прогресс в мире возможен только при участии женщин, заявил Путин
Прогресс в мире возможен только при участии женщин, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
Прогресс в мире возможен только при участии женщин, заявил Путин
Только с участием женщин возможно достижение прогресса и благополучия в мире, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что в России традиционно сложилось... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:08
2024-09-18T17:09
общество
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Только с участием женщин возможно достижение прогресса и благополучия в мире, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что в России традиционно сложилось уважительное отношение к представительницам женского пола. "Жизнь убедительно доказывает, только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии, без чего не может быть настоящего благополучного мира", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского женского форума. Глава государства отметил, что в России сложилось традиционно уважительное отношение к женщинам. "Наша государственная политика строится на основе национальной стратегии действий в интересах женщин. Создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой, многодетной семьи. Знаем, что сочетать это очень нелегко, но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240918/putin-1973453203.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Прогресс в мире возможен только при участии женщин, заявил Путин

Путин: только с участием женщин возможны прогресс и благополучие в мире

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Только с участием женщин возможно достижение прогресса и благополучия в мире, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что в России традиционно сложилось уважительное отношение к представительницам женского пола.
"Жизнь убедительно доказывает, только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии, без чего не может быть настоящего благополучного мира", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского женского форума.
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Глава государства отметил, что в России сложилось традиционно уважительное отношение к женщинам.
"Наша государственная политика строится на основе национальной стратегии действий в интересах женщин. Создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой, многодетной семьи. Знаем, что сочетать это очень нелегко, но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными", - подчеркнул Путин.
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