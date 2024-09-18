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Путин отметил нацеленность участников форума "Ради жизни" на результат - РИА Новости, 18.09.2024
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16:39 18.09.2024 (обновлено: 16:45 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/putin-1973457786.html
Путин отметил нацеленность участников форума "Ради жизни" на результат
Путин отметил нацеленность участников форума "Ради жизни" на результат - РИА Новости, 18.09.2024
Путин отметил нацеленность участников форума "Ради жизни" на результат
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам VII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни" отметил их нацеленность на результат и... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:39
2024-09-18T16:45
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам VII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни" отметил их нацеленность на результат и обмен опытом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Отрадно, что для обсуждения актуальных профессиональных проблем ваш форум ежегодно собирает на своей авторитетной и поистине уникальной площадке известных учёных, врачей-клиницистов, руководителей медицинских учреждений, представителей деловых кругов, профильных министерств и ведомств из России и многих зарубежных стран", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что такой широкий международный формат, нацеленность участников на результат и обмен опытом, инновационными технологиями и новыми подходами к организации здравоохранения способствуют консолидации усилий специалистов в решении глобальных задач. "Речь идёт о диагностике и эффективном лечении опасных заболеваний, совершенствовании системы онкологической помощи – одного из важнейших, приоритетных направлений современной медицины во всём мире, и в целом об увеличении продолжительности здоровой и активной жизни", - подчеркнул российский лидер. Президент выразил уверенность, что мероприятия форума, проходящие как очно, так и онлайн, привлекут внимание большого числа участников, а высказанные предложения и рекомендации будут востребованы.
https://ria.ru/20240918/onkologi-1973417884.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил нацеленность участников форума "Ради жизни" на результат

Путин: участники форума "Ради жизни" нацелены на результат и обмен опытом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам VII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни" отметил их нацеленность на результат и обмен опытом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Отрадно, что для обсуждения актуальных профессиональных проблем ваш форум ежегодно собирает на своей авторитетной и поистине уникальной площадке известных учёных, врачей-клиницистов, руководителей медицинских учреждений, представителей деловых кругов, профильных министерств и ведомств из России и многих зарубежных стран", - говорится в телеграмме.
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Путин подчеркнул, что такой широкий международный формат, нацеленность участников на результат и обмен опытом, инновационными технологиями и новыми подходами к организации здравоохранения способствуют консолидации усилий специалистов в решении глобальных задач.
«
"Речь идёт о диагностике и эффективном лечении опасных заболеваний, совершенствовании системы онкологической помощи – одного из важнейших, приоритетных направлений современной медицины во всём мире, и в целом об увеличении продолжительности здоровой и активной жизни", - подчеркнул российский лидер.
Президент выразил уверенность, что мероприятия форума, проходящие как очно, так и онлайн, привлекут внимание большого числа участников, а высказанные предложения и рекомендации будут востребованы.
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