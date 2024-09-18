https://ria.ru/20240918/putin-1973457786.html

Путин отметил нацеленность участников форума "Ради жизни" на результат

Путин отметил нацеленность участников форума "Ради жизни" на результат - РИА Новости, 18.09.2024

Путин отметил нацеленность участников форума "Ради жизни" на результат

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам VII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни" отметил их нацеленность на результат и... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:39

2024-09-18T16:39

2024-09-18T16:45

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970753762_0:18:3079:1749_1920x0_80_0_0_98724f3e5b2f4d4f2d216185c38049ce.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам VII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни" отметил их нацеленность на результат и обмен опытом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Отрадно, что для обсуждения актуальных профессиональных проблем ваш форум ежегодно собирает на своей авторитетной и поистине уникальной площадке известных учёных, врачей-клиницистов, руководителей медицинских учреждений, представителей деловых кругов, профильных министерств и ведомств из России и многих зарубежных стран", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что такой широкий международный формат, нацеленность участников на результат и обмен опытом, инновационными технологиями и новыми подходами к организации здравоохранения способствуют консолидации усилий специалистов в решении глобальных задач. "Речь идёт о диагностике и эффективном лечении опасных заболеваний, совершенствовании системы онкологической помощи – одного из важнейших, приоритетных направлений современной медицины во всём мире, и в целом об увеличении продолжительности здоровой и активной жизни", - подчеркнул российский лидер. Президент выразил уверенность, что мероприятия форума, проходящие как очно, так и онлайн, привлекут внимание большого числа участников, а высказанные предложения и рекомендации будут востребованы.

https://ria.ru/20240918/onkologi-1973417884.html

https://ria.ru/20240702/minzdrav-1956824922.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин