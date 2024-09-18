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Путин отметил вклад россиянок в достижение целей нацразвития - РИА Новости, 18.09.2024
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16:33 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/putin-1973455670.html
Путин отметил вклад россиянок в достижение целей нацразвития
Путин отметил вклад россиянок в достижение целей нацразвития - РИА Новости, 18.09.2024
Путин отметил вклад россиянок в достижение целей нацразвития
Россиянки вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского женского РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:33
2024-09-18T16:33
россия
владимир путин
общество
евразийский женский форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россиянки вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского женского форума. "Сегодня в этом зале, где собрались женщины-лидеры со всего мира, не могу не сказать о том огромном вкладе, который вносят россиянки в достижение наших национальных целей развития. Зачастую именно они на переднем крае реализации проектов, имеющих определяющее значение для повышения качества и уровня жизни наших граждан, для поддержки семьи, защиты ее интересов и в целом наших традиционных ценностей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240918/putin-1973453203.html
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Путин: "Россиянки вносят огромный вклад в достижение национальных целей"
Россиянки вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития страны, отметил Путин на Евразийском женском форуме в Петербурге. Президент поблагодарил всех женщин России за труд на благо общество и "потрясающую энергию созидания".
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россия, владимир путин, общество, евразийский женский форум
Россия, Владимир Путин, Общество, Евразийский женский форум
Путин отметил вклад россиянок в достижение целей нацразвития

Путин: россиянки вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россиянки вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского женского форума.
"Сегодня в этом зале, где собрались женщины-лидеры со всего мира, не могу не сказать о том огромном вкладе, который вносят россиянки в достижение наших национальных целей развития. Зачастую именно они на переднем крае реализации проектов, имеющих определяющее значение для повышения качества и уровня жизни наших граждан, для поддержки семьи, защиты ее интересов и в целом наших традиционных ценностей", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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РоссияВладимир ПутинОбществоЕвразийский женский форум
 
 
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