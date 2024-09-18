https://ria.ru/20240918/putin-1973450180.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии - РИА Новости, 18.09.2024
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Президент России Владимир Путин заявил, что провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лула Инасио да Силва. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:20
2024-09-18T16:20
2024-09-18T16:25
бразилия
россия
владимир путин
политика
брикс
луис инасиу лула да силва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лула Инасио да Силва."На предыдущих форумах был дан старт многим конкретным инициативам, в том числе укреплению взаимодействия в рамках БРИКС, АЭС и Женской двадцатки. Сейчас обсуждали все эти вопросы с президентом Бразилии", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского женского форума.
https://ria.ru/20240917/braziliya-1973174763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, россия, владимир путин, политика, брикс, луис инасиу лула да силва
Бразилия, Россия, Владимир Путин, Политика, БРИКС, Луис Инасиу Лула да Силва
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Путин сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Бразилии