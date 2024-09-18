https://ria.ru/20240918/putin-1973450180.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии - РИА Новости, 18.09.2024

Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин заявил, что провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лула Инасио да Силва. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:20

2024-09-18T16:20

2024-09-18T16:25

бразилия

россия

владимир путин

политика

брикс

луис инасиу лула да силва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лула Инасио да Силва."На предыдущих форумах был дан старт многим конкретным инициативам, в том числе укреплению взаимодействия в рамках БРИКС, АЭС и Женской двадцатки. Сейчас обсуждали все эти вопросы с президентом Бразилии", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского женского форума.

https://ria.ru/20240917/braziliya-1973174763.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

бразилия, россия, владимир путин, политика, брикс, луис инасиу лула да силва