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Путин начал выступление на пленарном заседании Евразийского женского форума - РИА Новости, 18.09.2024
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16:16 18.09.2024 (обновлено: 16:41 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/putin-1973449506.html
Путин начал выступление на пленарном заседании Евразийского женского форума
Путин начал выступление на пленарном заседании Евразийского женского форума - РИА Новости, 18.09.2024
Путин начал выступление на пленарном заседании Евразийского женского форума
Президент России Владимир Путин принимает участие в Евразийском женском форуме (ЕЖФ), глава государства выступает на пленарном заседании мероприятия, передает... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:16
2024-09-18T16:41
владимир путин
валентина матвиенко
евразийский женский форум
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в Евразийском женском форуме (ЕЖФ), глава государства выступает на пленарном заседании мероприятия, передает корреспондент РИА Новости. "Уважаемые дамы и господа - здесь и мужчины присутствуют в зале, я вижу. Дорогие друзья, сердечно приветствую участников и гостей четвертого Евразийского женского форума. Добро пожаловать в Россию, в Петербург", - обратился Путин к участникам пленарного заседания.Президент назвал форум одной из наиболее авторитетных международных площадок, "демонстрирующих потенциал и возможности современных женщин, их поистине колоссальную созидательную роль практически во всех сферах нашей жизни"."Подчеркну особо, что на наших форумах отражаются важнейшие вопросы сегодняшнего времени, продвигаются идеи объединения во имя устойчивого развития и всеобщей безопасности", - сказал он.Путин принимал участие в открытии третьего Евразийского женского форума в 2021 году. Председатель СФ Валентина Матвиенко в преддверии нынешнего ЕЖФ отмечала, что выступление главы государства становится центральным посылом мероприятия. Всего в рамках Форума пройдет более 100 мероприятий. В этом году ожидается более 1500 участников из более чем 125 стран: женщин-парламентариев, выдающихся общественно-политических деятелей международного женского движения, руководителей благотворительных проектов, представителей органов власти, деловых кругов, научного и культурного сообщества, общественных организаций и объединений, в частности "Женской двадцатки", Евразийского объединения женщин - региональных лидеров, форума АТЭС. Оператором форума выступает фонд "Росконгресс".
https://ria.ru/20240918/putin-1973453203.html
https://ria.ru/20240723/matvienko-1961451888.html
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353
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Путин на пленарном заседании Евразийского женского форума
Путин выступает на пленарном заседании Евразийского женского форума в Петербурге. Президент поприветствовал участников форума и отметил его потенциал в решении современных проблем.
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владимир путин, валентина матвиенко, евразийский женский форум, россия
Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Евразийский женский форум, Россия
Путин начал выступление на пленарном заседании Евразийского женского форума

Путин выступает на пленарном заседании Евразийского женского форума в Петербурге

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в Евразийском женском форуме (ЕЖФ), глава государства выступает на пленарном заседании мероприятия, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Уважаемые дамы и господа - здесь и мужчины присутствуют в зале, я вижу. Дорогие друзья, сердечно приветствую участников и гостей четвертого Евразийского женского форума. Добро пожаловать в Россию, в Петербург", - обратился Путин к участникам пленарного заседания.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Путин назвал секрет российских женщин, который не могут разгадать мужчины
Вчера, 16:28
Президент назвал форум одной из наиболее авторитетных международных площадок, "демонстрирующих потенциал и возможности современных женщин, их поистине колоссальную созидательную роль практически во всех сферах нашей жизни".
«
"Подчеркну особо, что на наших форумах отражаются важнейшие вопросы сегодняшнего времени, продвигаются идеи объединения во имя устойчивого развития и всеобщей безопасности", - сказал он.
Путин принимал участие в открытии третьего Евразийского женского форума в 2021 году. Председатель СФ Валентина Матвиенко в преддверии нынешнего ЕЖФ отмечала, что выступление главы государства становится центральным посылом мероприятия.
Всего в рамках Форума пройдет более 100 мероприятий. В этом году ожидается более 1500 участников из более чем 125 стран: женщин-парламентариев, выдающихся общественно-политических деятелей международного женского движения, руководителей благотворительных проектов, представителей органов власти, деловых кругов, научного и культурного сообщества, общественных организаций и объединений, в частности "Женской двадцатки", Евразийского объединения женщин - региональных лидеров, форума АТЭС.
Оператором форума выступает фонд "Росконгресс".
Заседание оргкомитета Евразийского женского форума. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Матвиенко попросила не приглашать Милохина на Евразийский женский форум
23 июля, 14:10
 
Владимир ПутинВалентина МатвиенкоЕвразийский женский форумРоссия
 
 
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