https://ria.ru/20240918/putin-1973449506.html

Путин начал выступление на пленарном заседании Евразийского женского форума

Путин начал выступление на пленарном заседании Евразийского женского форума - РИА Новости, 18.09.2024

Путин начал выступление на пленарном заседании Евразийского женского форума

Президент России Владимир Путин принимает участие в Евразийском женском форуме (ЕЖФ), глава государства выступает на пленарном заседании мероприятия, передает... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:16

2024-09-18T16:16

2024-09-18T16:41

владимир путин

валентина матвиенко

евразийский женский форум

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в Евразийском женском форуме (ЕЖФ), глава государства выступает на пленарном заседании мероприятия, передает корреспондент РИА Новости. "Уважаемые дамы и господа - здесь и мужчины присутствуют в зале, я вижу. Дорогие друзья, сердечно приветствую участников и гостей четвертого Евразийского женского форума. Добро пожаловать в Россию, в Петербург", - обратился Путин к участникам пленарного заседания.Президент назвал форум одной из наиболее авторитетных международных площадок, "демонстрирующих потенциал и возможности современных женщин, их поистине колоссальную созидательную роль практически во всех сферах нашей жизни"."Подчеркну особо, что на наших форумах отражаются важнейшие вопросы сегодняшнего времени, продвигаются идеи объединения во имя устойчивого развития и всеобщей безопасности", - сказал он.Путин принимал участие в открытии третьего Евразийского женского форума в 2021 году. Председатель СФ Валентина Матвиенко в преддверии нынешнего ЕЖФ отмечала, что выступление главы государства становится центральным посылом мероприятия. Всего в рамках Форума пройдет более 100 мероприятий. В этом году ожидается более 1500 участников из более чем 125 стран: женщин-парламентариев, выдающихся общественно-политических деятелей международного женского движения, руководителей благотворительных проектов, представителей органов власти, деловых кругов, научного и культурного сообщества, общественных организаций и объединений, в частности "Женской двадцатки", Евразийского объединения женщин - региональных лидеров, форума АТЭС. Оператором форума выступает фонд "Росконгресс".

https://ria.ru/20240918/putin-1973453203.html

https://ria.ru/20240723/matvienko-1961451888.html

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Путин на пленарном заседании Евразийского женского форума Путин выступает на пленарном заседании Евразийского женского форума в Петербурге. Президент поприветствовал участников форума и отметил его потенциал в решении современных проблем. 2024-09-18T16:16 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, валентина матвиенко, евразийский женский форум, россия