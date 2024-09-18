https://ria.ru/20240918/putin-1973362105.html
Путин проведет совещание по развитию Вооруженных сил в условиях СВО
Путин проведет совещание по развитию Вооруженных сил в условиях СВО - РИА Новости, 18.09.2024
Путин проведет совещание по развитию Вооруженных сил в условиях СВО
Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание по развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:26
2024-09-18T12:26
2024-09-18T12:26
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание по развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент проведет достаточно большое совещание по актуальным вопросам развития Вооруженных сил Российской Федерации в условиях СВО, это тоже будет видеоконференция с достаточно широким кругом участников, там будет в открытом режиме выступление президента, все остальное по понятным причинам будет в закрытом режиме", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240916/vs-1972969608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет совещание по развитию Вооруженных сил в условиях СВО
Путин по ВКС проведет совещание по развитию Вооруженных сил в условиях СВО
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание по развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент проведет достаточно большое совещание по актуальным вопросам развития Вооруженных сил Российской Федерации в условиях СВО, это тоже будет видеоконференция с достаточно широким кругом участников, там будет в открытом режиме выступление президента, все остальное по понятным причинам будет в закрытом режиме", - сказал Песков журналистам.