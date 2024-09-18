https://ria.ru/20240918/putin-1973362105.html

Путин проведет совещание по развитию Вооруженных сил в условиях СВО

Путин проведет совещание по развитию Вооруженных сил в условиях СВО - РИА Новости, 18.09.2024

Путин проведет совещание по развитию Вооруженных сил в условиях СВО

Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание по развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:26

2024-09-18T12:26

2024-09-18T12:26

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание по развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент проведет достаточно большое совещание по актуальным вопросам развития Вооруженных сил Российской Федерации в условиях СВО, это тоже будет видеоконференция с достаточно широким кругом участников, там будет в открытом режиме выступление президента, все остальное по понятным причинам будет в закрытом режиме", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240916/vs-1972969608.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин