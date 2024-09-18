https://ria.ru/20240918/putin-1973272835.html

Другого варианта с НАТО нет: Путин принял назревшее силовое решение

Другого варианта с НАТО нет: Путин принял назревшее силовое решение - РИА Новости, 18.09.2024

Другого варианта с НАТО нет: Путин принял назревшее силовое решение

Западная инфосфера уже вторые сутки тревожно жужжит, обсуждая подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ "Об установлении штатной численности... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T08:00

2024-09-18T08:00

2024-09-18T08:07

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Западная инфосфера уже вторые сутки тревожно жужжит, обсуждая подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ "Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации", который вступит в силу 1 декабря.Согласно указу, новая штатная численность Вооруженных сил России устанавливается на уровне 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих, то есть российская армия увеличится на 180 000 человек по сравнению с последним расширением ВС РФ в декабре 2023 года.Ведущий военный мозговой центр США, Международный институт стратегических исследований (ISS), сообщил, что теперь по совокупной численности вооруженных сил Россия обходит Америку (1,32 миллиона человек), Индию (1,44 миллиона) и прочно обосновывается на втором месте после Китая (два миллиона).Проницательные обозреватели из "райского сада" тут же углядели в указе Путина и угрожающий жест в сторону Запада на фоне тянитолкайного обсуждения потенциальных ударов западным дальнобойным оружием вглубь "старой" России, и срочную необходимость восполнения "многомиллионных" потерь на Украине, и "стопроцентное подтверждение" планов Путина после уничтожения Украины приняться за Европу.На самом деле нет ничего плохого в том, что некоторые горячие (а по факту безмозглые) головы в высоких политических и военных кабинетах на Западе призадумаются о серьезных рисках и последствиях, которые могут для них возникнуть в случае обсуждаемой прямой военной интервенции НАТО на территорию Украины в свете неизбежного военного поражения киевского режима, а также поубавят свой оптимизм в плане "военного сдерживания" России.Однако в главном любители страшилок и сенсаций как с западной, так и с нашей стороны в очередной раз попали впросак.Если бы авторитетные эксперты потрудились ознакомиться с историей вопроса, они бы выяснили, что еще 1 декабря 2023 года МО РФ сообщило, что планируется поэтапное увеличение численности военнослужащих ВС РФ, причем исключительно "за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту". Как тогда, так и сейчас увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, а проведение мобилизации не предусмотрено — и это без вариантов. Соответственно, решение Путина представляет собой очередной плановый этап развития Вооруженных сил России.В рамках открытия учений ВМФ РФ "Океан-2024" президент России обратил внимание, что США и их союзники наращивают военное присутствие у российских границ и отрабатывают переброску и развертывание своих ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Арктике, поэтому "Россия должна быть готова отразить возможную военную агрессию на любых направлениях". Комментируя подписание указа об увеличении численности ВС РФ, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что "(подписание указа) вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому требует принятия соответствующих мер".Что касается абсолютных цифр, которые вызвали нездоровый ажиотаж, то, по мнению экспертов, новая численность русской армии, по сути, только-только приближается к показателю, который минимально необходим, чтобы купировать существующие военные угрозы.Напомним, что в 1991 году численность военнослужащих ВС СССР приближалась к четырем миллионам человек (без гражданского персонала) — и это была армия мирного времени. Во многом "благодаря" советам с Запада уже новые Вооруженные силы России планировалось превратить в "маленькую технологичную армию", потому что "на нас никто не собирается нападать", а только хотят дразнить демократией и баварским.Эти аргументы состарились очень плохо — и оказалось, что "смехотворная паранойя кремлевских старцев" на самом деле не преувеличивала, а преуменьшала реальные угрозы для нашей страны. Практически все, что продвинутая западноориентированная общественность считала беспочвенными страшилками, по факту произошло — от "коврового" расширения НАТО в Европе до тотальной милитаризации Запада. Мы прямо сейчас наблюдаем рост частоты и масштаба военных учений стран НАТО, кратное увеличение их военных бюджетов, стремительное увеличение численности ВС стран альянса (в том числе возвращение обязательной срочной службы), лихорадочное расширение военной инфраструктуры и логистики, массовое приближение ударно-наступательных вооружений прямо к нашим границам.Иными словами, дополнительное наращивание боевого состава и численности ВС РФ является не просто адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО, а жизненно необходимой мерой.При этом увеличение численности нашей армии будет производиться строго за счет добровольцев и контрактников, число которых не уменьшается, а каждый день растет. По некоторым данным, за 2023-й к нашей армии присоединилось 540 тысяч контрактников, а с начала этого года на службу по контракту записались уже более 190 тысяч человек. На эти цифры грустно откликнулось издание Reuters, которое признало, что "набор на добровольных принципах (в России) работает".Никто не сомневается, что в случае необходимости наша страна безо всякой мобилизации встанет на защиту Родины — и наше руководство предпринимает нужные шаги, чтобы такой необходимости не возникло.А что касается доклада начальника главного ядерного полигона РФ на Новой Земле перед Верховным о "готовности к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности в полном объеме" — то это совершенное совпадение.

https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html

https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html

https://ria.ru/20240916/ukraina-1972825247.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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аналитика, безопасность, россия, украина, сша, владимир путин, нато