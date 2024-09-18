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Способы продвижения продуктов за рубежом представят на "Сделано в России" - РИА Новости, 18.09.2024
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14:28 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/prodvizhenie-1973408400.html
Способы продвижения продуктов за рубежом представят на "Сделано в России"
Способы продвижения продуктов за рубежом представят на "Сделано в России" - РИА Новости, 18.09.2024
Способы продвижения продуктов за рубежом представят на "Сделано в России"
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) совместно с Минсельхозом РФ и зарубежными партнерами 14 октября в рамках форума "Сделано в России" в Центре... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:28
2024-09-18T14:28
экономика
россия
китай
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
центр международной торговли
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) совместно с Минсельхозом РФ и зарубежными партнерами 14 октября в рамках форума "Сделано в России" в Центре международной торговли в Москве представит эффективные способы продвижения продукции агропромышленного комплекса за рубежом, сообщает центр."Обсуждению этой темы будет посвящена экспертная сессия "Российские павильоны за рубежом. Продвижение экспорта продукции АПК". Сессия будет интересна начинающим и опытным экспортерам продукции АПК. Участие бесплатное после регистрации на сайте forum.exportcenter.ru", - говорится в сообщении.Компании смогут пообщаться с представителями РЭЦ, Минсельхоза, а также зарубежными партнерами РЭЦ, продвигающими отечественную продукцию в своих странах. Своим опытом продвижения также поделятся сами российские компании.В центре дискуссии - обновленная государственная программа постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов за рубежом, благодаря которой с 2017 года сотни отечественных производителей начали или расширили свои экспортные продажи. Сейчас павильоны открыты в шести странах: в Китае, ОАЭ, Вьетнаме, Египте, Турции и Саудовской Аравии."К нашей программе продвижения через павильоны стали активнее подключаться иностранные коммерческие компании, заинтересованные в продаже качественной продукции российского производства. Кроме того, значительно расширились и улучшились каналы и форматы продвижения производителей и их продукции, которые используются в рамках программы. Вместе с нашими партнерами и компаниями, которым мы уже помогли найти покупателей за рубежом, обсудим, какие форматы наиболее эффективны и какая еще поддержка в продвижении нужна бизнесу", - поделился вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.На сессии бизнес сможет узнать, как работает обновленная программа павильонов, как эффективно рекламировать российскую продукцию и масштабировать продажи за рубежом.Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.Программу павильонов совместно реализуют РЭЦ и Минсельхоз РФ. Размещение продукции компании в павильонах позволяет представить ее потенциальным покупателям за рубежом, наладить b2b-контакты и повысить узнаваемость компании среди иностранных покупателей. Больше о программе можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20240917/brendy-1973233479.html
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экономика, россия, китай, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), центр международной торговли, российский экспортный центр (рэц), экспорт, бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, Китай, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Центр международной торговли, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт, Бренд Сделано в России (Made in Russia)

Способы продвижения продуктов за рубежом представят на "Сделано в России"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРЭЦ Made in Russia
РЭЦ Made in Russia - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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РЭЦ Made in Russia
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) совместно с Минсельхозом РФ и зарубежными партнерами 14 октября в рамках форума "Сделано в России" в Центре международной торговли в Москве представит эффективные способы продвижения продукции агропромышленного комплекса за рубежом, сообщает центр.
"Обсуждению этой темы будет посвящена экспертная сессия "Российские павильоны за рубежом. Продвижение экспорта продукции АПК". Сессия будет интересна начинающим и опытным экспортерам продукции АПК. Участие бесплатное после регистрации на сайте forum.exportcenter.ru", - говорится в сообщении.
Компании смогут пообщаться с представителями РЭЦ, Минсельхоза, а также зарубежными партнерами РЭЦ, продвигающими отечественную продукцию в своих странах. Своим опытом продвижения также поделятся сами российские компании.
В центре дискуссии - обновленная государственная программа постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов за рубежом, благодаря которой с 2017 года сотни отечественных производителей начали или расширили свои экспортные продажи. Сейчас павильоны открыты в шести странах: в Китае, ОАЭ, Вьетнаме, Египте, Турции и Саудовской Аравии.
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"К нашей программе продвижения через павильоны стали активнее подключаться иностранные коммерческие компании, заинтересованные в продаже качественной продукции российского производства. Кроме того, значительно расширились и улучшились каналы и форматы продвижения производителей и их продукции, которые используются в рамках программы. Вместе с нашими партнерами и компаниями, которым мы уже помогли найти покупателей за рубежом, обсудим, какие форматы наиболее эффективны и какая еще поддержка в продвижении нужна бизнесу", - поделился вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
На сессии бизнес сможет узнать, как работает обновленная программа павильонов, как эффективно рекламировать российскую продукцию и масштабировать продажи за рубежом.
Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.
Программу павильонов совместно реализуют РЭЦ и Минсельхоз РФ. Размещение продукции компании в павильонах позволяет представить ее потенциальным покупателям за рубежом, наладить b2b-контакты и повысить узнаваемость компании среди иностранных покупателей. Больше о программе можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
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ЭкономикаРоссияКитайМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Центр международной торговлиРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ЭкспортБренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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