https://ria.ru/20240918/prodvizhenie-1973408400.html

Способы продвижения продуктов за рубежом представят на "Сделано в России"

Способы продвижения продуктов за рубежом представят на "Сделано в России" - РИА Новости, 18.09.2024

Способы продвижения продуктов за рубежом представят на "Сделано в России"

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) совместно с Минсельхозом РФ и зарубежными партнерами 14 октября в рамках форума "Сделано в России" в Центре... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:28

2024-09-18T14:28

2024-09-18T14:28

экономика

россия

китай

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

центр международной торговли

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) совместно с Минсельхозом РФ и зарубежными партнерами 14 октября в рамках форума "Сделано в России" в Центре международной торговли в Москве представит эффективные способы продвижения продукции агропромышленного комплекса за рубежом, сообщает центр."Обсуждению этой темы будет посвящена экспертная сессия "Российские павильоны за рубежом. Продвижение экспорта продукции АПК". Сессия будет интересна начинающим и опытным экспортерам продукции АПК. Участие бесплатное после регистрации на сайте forum.exportcenter.ru", - говорится в сообщении.Компании смогут пообщаться с представителями РЭЦ, Минсельхоза, а также зарубежными партнерами РЭЦ, продвигающими отечественную продукцию в своих странах. Своим опытом продвижения также поделятся сами российские компании.В центре дискуссии - обновленная государственная программа постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов за рубежом, благодаря которой с 2017 года сотни отечественных производителей начали или расширили свои экспортные продажи. Сейчас павильоны открыты в шести странах: в Китае, ОАЭ, Вьетнаме, Египте, Турции и Саудовской Аравии."К нашей программе продвижения через павильоны стали активнее подключаться иностранные коммерческие компании, заинтересованные в продаже качественной продукции российского производства. Кроме того, значительно расширились и улучшились каналы и форматы продвижения производителей и их продукции, которые используются в рамках программы. Вместе с нашими партнерами и компаниями, которым мы уже помогли найти покупателей за рубежом, обсудим, какие форматы наиболее эффективны и какая еще поддержка в продвижении нужна бизнесу", - поделился вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.На сессии бизнес сможет узнать, как работает обновленная программа павильонов, как эффективно рекламировать российскую продукцию и масштабировать продажи за рубежом.Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.Программу павильонов совместно реализуют РЭЦ и Минсельхоз РФ. Размещение продукции компании в павильонах позволяет представить ее потенциальным покупателям за рубежом, наладить b2b-контакты и повысить узнаваемость компании среди иностранных покупателей. Больше о программе можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20240917/brendy-1973233479.html

https://ria.ru/20240917/eksport-1973150311.html

россия

китай

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, китай, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), центр международной торговли, российский экспортный центр (рэц), экспорт, бренд сделано в россии (made in russia)