https://ria.ru/20240918/premiya-1973487024.html
На форуме "Ради жизни" вручили премию имени академика Савицкого
На форуме "Ради жизни" вручили премию имени академика Савицкого - РИА Новости, 18.09.2024
На форуме "Ради жизни" вручили премию имени академика Савицкого
Премию имени академика Савицкого, которую присуждают в знак глубокого уважения к самоотверженному труду профессионалов онкологической отрасли, вручили в Москве... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:28
2024-09-18T18:28
2024-09-18T18:34
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Премию имени академика Савицкого, которую присуждают в знак глубокого уважения к самоотверженному труду профессионалов онкологической отрасли, вручили в Москве в рамках Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни", передает корреспондент РИА Новости. "Премия имени академика А. И. Савицкого является знаком глубокого уважения к самоотверженному труду профессионалов онкологической отрасли на благо здоровья пациентов", - говорится в сообщении организаторов форума. В этом году в номинации "Химиотерапевт года" награду получила Эльвира Парсаданова из Сахалинской области, в номинации "Хирург года" - Грант Забунян из краевой клинической больницы №1 имени профессора С. В. Очаповского в Краснодаре. В номинации "Радиотерапевт года" победу одержала Наталия Коротких из воронежского областного клинического онкологического диспансера, а лучшим специалистом по сестринскому делу признана Елена Тарасова из многопрофильного клинического медицинского центра "Медицинский город" в Тюмени. Премию в номинации "Лучший молодой онколог года" получила Анжелика Аржаных из воронежского областного клинического онкодиспансера, а Патимат Исаева из республиканского онкологического центра в Махачкале признана диагностом года. Кроме того, на церемонии была вручена премия в номинации для специалистов из стран СНГ "Восходящая звезда", которую получил Нилуфар Мухсинзода из республиканского онкологического научного центра Таджикистана.
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РИА Новости
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общество, сахалинская область, краснодар, тюмень, снг
Общество, Сахалинская область, Краснодар, Тюмень, СНГ
На форуме "Ради жизни" вручили премию имени академика Савицкого
В Москве вручили премию академика Савицкого за самоотверженный труд в онкологии
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Премию имени академика Савицкого, которую присуждают в знак глубокого уважения к самоотверженному труду профессионалов онкологической отрасли, вручили в Москве в рамках Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Премия имени академика А. И. Савицкого является знаком глубокого уважения к самоотверженному труду профессионалов онкологической отрасли на благо здоровья пациентов", - говорится в сообщении организаторов форума.
В этом году в номинации "Химиотерапевт года" награду получила Эльвира Парсаданова из Сахалинской области, в номинации "Хирург года" - Грант Забунян из краевой клинической больницы №1 имени профессора С. В. Очаповского в Краснодаре.
В номинации "Радиотерапевт года" победу одержала Наталия Коротких из воронежского областного клинического онкологического диспансера, а лучшим специалистом по сестринскому делу признана Елена Тарасова из многопрофильного клинического медицинского центра "Медицинский город" в Тюмени.
Премию в номинации "Лучший молодой онколог года" получила Анжелика Аржаных из воронежского областного клинического онкодиспансера, а Патимат Исаева из республиканского онкологического центра в Махачкале признана диагностом года.
Кроме того, на церемонии была вручена премия в номинации для специалистов из стран СНГ "Восходящая звезда", которую получил Нилуфар Мухсинзода из республиканского онкологического научного центра Таджикистана.