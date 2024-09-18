https://ria.ru/20240918/premiya-1973487024.html

На форуме "Ради жизни" вручили премию имени академика Савицкого

На форуме "Ради жизни" вручили премию имени академика Савицкого - РИА Новости, 18.09.2024

На форуме "Ради жизни" вручили премию имени академика Савицкого

Премию имени академика Савицкого, которую присуждают в знак глубокого уважения к самоотверженному труду профессионалов онкологической отрасли, вручили в Москве... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:28

2024-09-18T18:28

2024-09-18T18:34

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Премию имени академика Савицкого, которую присуждают в знак глубокого уважения к самоотверженному труду профессионалов онкологической отрасли, вручили в Москве в рамках Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни", передает корреспондент РИА Новости. "Премия имени академика А. И. Савицкого является знаком глубокого уважения к самоотверженному труду профессионалов онкологической отрасли на благо здоровья пациентов", - говорится в сообщении организаторов форума. В этом году в номинации "Химиотерапевт года" награду получила Эльвира Парсаданова из Сахалинской области, в номинации "Хирург года" - Грант Забунян из краевой клинической больницы №1 имени профессора С. В. Очаповского в Краснодаре. В номинации "Радиотерапевт года" победу одержала Наталия Коротких из воронежского областного клинического онкологического диспансера, а лучшим специалистом по сестринскому делу признана Елена Тарасова из многопрофильного клинического медицинского центра "Медицинский город" в Тюмени. Премию в номинации "Лучший молодой онколог года" получила Анжелика Аржаных из воронежского областного клинического онкодиспансера, а Патимат Исаева из республиканского онкологического центра в Махачкале признана диагностом года. Кроме того, на церемонии была вручена премия в номинации для специалистов из стран СНГ "Восходящая звезда", которую получил Нилуфар Мухсинзода из республиканского онкологического научного центра Таджикистана.

https://ria.ru/20240918/rak-1973463036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сахалинская область, краснодар, тюмень, снг