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Орловская епархия доставила бойцам СВО мотовездеход - РИА Новости, 18.09.2024
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Надежные люди
 
16:42 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/pomosch-1973458700.html
Орловская епархия доставила бойцам СВО мотовездеход
Орловская епархия доставила бойцам СВО мотовездеход - РИА Новости, 18.09.2024
Орловская епархия доставила бойцам СВО мотовездеход
Орловским бойцам спецоперации, служащим на передовой под Кременной, доставили мотовездеход, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:42
2024-09-18T16:42
надежные люди
орловская область
василий иванов
андрей клычков
сво
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Орловским бойцам спецоперации, служащим на передовой под Кременной, доставили мотовездеход, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "Гуманитарная миссия от Орловской епархии доставила мотовездеход на передовую. Благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов по благословению владыки Тихона привез для орловских военных долгожданный багги… Благодаря своей неприхотливости, легкости, маневренности и высокой скорости такой квадроцикл может передвигаться по любой пересеченной местности, доставляя необходимые грузы", – говорится в сообщении. Отмечается, что квадроцикл бойцам в Кременную был доставлен в среду. Отец Василий вручил военнослужащим ключи и документы от нового багги и передал им благословение от владыки Тихона с пожеланиями здоровья и скорой победы. Как уточняется, губернатор Орловской области Андрей Клычков лично выполнил отдельный спецзаказ, о котором просили военные. "Общие цели по оказанию помощи землякам, выполняющим боевые задачи, сплотили руководство областного правительства и Орловской митрополии. Такое сотрудничество и доброе дружеское отношение между главой региона Андреем Клычковым и митрополитом Орловским и Болховским Тихоном, сложившиеся за эти два с лишним года СВО, позволяют оказывать полноценную и адресную помощь нашим военным. Грузы со всем необходимым по заявкам бойцов доставляются оперативно и регулярно", – добавили в епархии.
https://ria.ru/20240917/pomosch-1973226679.html
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орловская область, василий иванов , андрей клычков, сво
Надежные люди, Орловская область, Василий Иванов , Андрей Клычков, СВО

Орловская епархия доставила бойцам СВО мотовездеход

© Фото : сайт Орловской митрополииПогрузка мотовездехода, доставленного Орловской епархией бойцам СВО
Погрузка мотовездехода, доставленного Орловской епархией бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : сайт Орловской митрополии
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Орловским бойцам спецоперации, служащим на передовой под Кременной, доставили мотовездеход, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
"Гуманитарная миссия от Орловской епархии доставила мотовездеход на передовую. Благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов по благословению владыки Тихона привез для орловских военных долгожданный багги… Благодаря своей неприхотливости, легкости, маневренности и высокой скорости такой квадроцикл может передвигаться по любой пересеченной местности, доставляя необходимые грузы", – говорится в сообщении.
© Фото : сайт Орловской митрополииМотовездеход, доставленный Орловской епархией бойцам спецоперации
Мотовездеход, доставленный Орловской епархией бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : сайт Орловской митрополии
Мотовездеход, доставленный Орловской епархией бойцам спецоперации
Отмечается, что квадроцикл бойцам в Кременную был доставлен в среду. Отец Василий вручил военнослужащим ключи и документы от нового багги и передал им благословение от владыки Тихона с пожеланиями здоровья и скорой победы. Как уточняется, губернатор Орловской области Андрей Клычков лично выполнил отдельный спецзаказ, о котором просили военные.
"Общие цели по оказанию помощи землякам, выполняющим боевые задачи, сплотили руководство областного правительства и Орловской митрополии. Такое сотрудничество и доброе дружеское отношение между главой региона Андреем Клычковым и митрополитом Орловским и Болховским Тихоном, сложившиеся за эти два с лишним года СВО, позволяют оказывать полноценную и адресную помощь нашим военным. Грузы со всем необходимым по заявкам бойцов доставляются оперативно и регулярно", – добавили в епархии.
Водопроводные трубы протяженностью 3,5 километра отправили для нужд военных, находящихся в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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Надежные людиОрловская областьВасилий ИвановАндрей КлычковСВО
 
 
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