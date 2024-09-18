https://ria.ru/20240918/pomosch-1973458700.html

Орловская епархия доставила бойцам СВО мотовездеход

Орловская епархия доставила бойцам СВО мотовездеход - РИА Новости, 18.09.2024

Орловская епархия доставила бойцам СВО мотовездеход

Орловским бойцам спецоперации, служащим на передовой под Кременной, доставили мотовездеход, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:42

2024-09-18T16:42

2024-09-18T16:42

надежные люди

орловская область

василий иванов

андрей клычков

сво

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Орловским бойцам спецоперации, служащим на передовой под Кременной, доставили мотовездеход, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "Гуманитарная миссия от Орловской епархии доставила мотовездеход на передовую. Благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов по благословению владыки Тихона привез для орловских военных долгожданный багги… Благодаря своей неприхотливости, легкости, маневренности и высокой скорости такой квадроцикл может передвигаться по любой пересеченной местности, доставляя необходимые грузы", – говорится в сообщении. Отмечается, что квадроцикл бойцам в Кременную был доставлен в среду. Отец Василий вручил военнослужащим ключи и документы от нового багги и передал им благословение от владыки Тихона с пожеланиями здоровья и скорой победы. Как уточняется, губернатор Орловской области Андрей Клычков лично выполнил отдельный спецзаказ, о котором просили военные. "Общие цели по оказанию помощи землякам, выполняющим боевые задачи, сплотили руководство областного правительства и Орловской митрополии. Такое сотрудничество и доброе дружеское отношение между главой региона Андреем Клычковым и митрополитом Орловским и Болховским Тихоном, сложившиеся за эти два с лишним года СВО, позволяют оказывать полноценную и адресную помощь нашим военным. Грузы со всем необходимым по заявкам бойцов доставляются оперативно и регулярно", – добавили в епархии.

https://ria.ru/20240917/pomosch-1973226679.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орловская область, василий иванов , андрей клычков, сво