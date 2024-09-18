https://ria.ru/20240918/pomosch-1973412772.html

Белгородские волонтеры привезли гумпомощь на ПВР в Курской области

Белгородские волонтеры привезли гумпомощь на ПВР в Курской области - РИА Новости, 18.09.2024

Белгородские волонтеры привезли гумпомощь на ПВР в Курской области

Белгородские волонтеры доставили в пункт временного размещения (ПВР) в Курской области гуманитарный груз, рассказала РИА Новости руководитель фонда "Русский... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:42

2024-09-18T14:42

2024-09-18T14:42

курская область

россия

глушковский район

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

общество

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КУРСК, 18 сент — РИА Новость. Белгородские волонтеры доставили в пункт временного размещения (ПВР) в Курской области гуманитарный груз, рассказала РИА Новости руководитель фонда "Русский порядок" Маргарита Сазонова. "Сегодня мы приехали в Курскую область, чтобы передать гуманитарную помощь жителям Суджанского и Глушковского районов, которые находятся в пункте временного размещения. Русские своих не бросают, как мы можем бросить своих соседей?.. Неизвестно, в какой ситуации окажемся мы завтра, возможно, нам тоже потребуется помощь. Поэтому пока мы можем, мы будем помогать", — рассказала Сазонова. Фонд доставил в ПВР более 100 индивидуальных наборов бытовой химии, тёплые одеяла и халаты для женщин, одежду и обувь. "Они знают, что такое беда, когда хочется во что-то одеться, когда нужно самое необходимое... Люди приехали с единственной сумкой, а то и с документами", — поблагодарила за помощь соседний регион жительница села Тёткино Курской области Ольга Презенко. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 17 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,2 тысячи военных, 119 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240810/pomosch-1965405196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, глушковский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество