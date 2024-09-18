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Россия призвала лишить Запад возможности манипулировать СБ ООН правом вето - РИА Новости, 18.09.2024
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01:11 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/polyanskiy-1973301217.html
Россия призвала лишить Запад возможности манипулировать СБ ООН правом вето
Россия призвала лишить Запад возможности манипулировать СБ ООН правом вето - РИА Новости, 18.09.2024
Россия призвала лишить Запад возможности манипулировать СБ ООН правом вето
Россия в рамках реформы Совета Безопасности ООН призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ, заявил первый... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T01:11
2024-09-18T01:11
сша
россия
вашингтон (штат)
дмитрий полянский
оон
совет безопасности оон
хамас
линда томас-гринфилд
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ООН, 18 сен – РИА Новости. Россия в рамках реформы Совета Безопасности ООН призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ, заявил первый зампостпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе пресс-конференции сообщила, что Вашингтон использует право вето для продвижения собственных интересов и оправдываться за это не собирается. Полянский, комментируя высказывания американского постпреда, заявил, что США по-прежнему снисходительно делят все страны мира на две категории: "К первой относятся самопровозглашенные "властители Вселенной", которые могут делать все, что им заблагорассудится, "для продвижения интересов правительства США", а ко второй – все остальные страны мира". Российский дипломат напомнил, что в контексте нынешнего витка палестино-израильской эскалации США применили право вето уже пять раз и однажды уже помешали Совету Безопасности "осудить действия ХАМАС, о чем они не любят вспоминать". "Вето – это не просто привилегия, это инструмент для недопущения принятия односторонних решений. И именно США злоупотребляют им, как в случае с Газой. Кроме того, США и их союзники имеют большинство мест в Совете и могут с легкостью использовать "скрытое вето", давя численностью и блокируя принятие решений, не прибегая при этом к фактическому вето. Вот почему нам нужна такая реформа СБ, которая лишит коллективный Запад их численного превосходства и возможности манипулировать Советом", - приводит постпредство РФ слова Полянского.
https://ria.ru/20240823/ssha-1967934903.html
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сша, россия, вашингтон (штат), дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон, хамас, линда томас-гринфилд, в мире
США, Россия, Вашингтон (штат), Дмитрий Полянский, ООН, Совет Безопасности ООН, ХАМАС, Линда Томас-Гринфилд, В мире
Россия призвала лишить Запад возможности манипулировать СБ ООН правом вето

Полянский: РФ призвала лишить Запад возможности манипулияции СБ ООН правом вето

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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 18 сен – РИА Новости. Россия в рамках реформы Совета Безопасности ООН призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ, заявил первый зампостпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе пресс-конференции сообщила, что Вашингтон использует право вето для продвижения собственных интересов и оправдываться за это не собирается.
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23 августа, 06:15
Полянский, комментируя высказывания американского постпреда, заявил, что США по-прежнему снисходительно делят все страны мира на две категории: "К первой относятся самопровозглашенные "властители Вселенной", которые могут делать все, что им заблагорассудится, "для продвижения интересов правительства США", а ко второй – все остальные страны мира".
Российский дипломат напомнил, что в контексте нынешнего витка палестино-израильской эскалации США применили право вето уже пять раз и однажды уже помешали Совету Безопасности "осудить действия ХАМАС, о чем они не любят вспоминать".
"Вето – это не просто привилегия, это инструмент для недопущения принятия односторонних решений. И именно США злоупотребляют им, как в случае с Газой. Кроме того, США и их союзники имеют большинство мест в Совете и могут с легкостью использовать "скрытое вето", давя численностью и блокируя принятие решений, не прибегая при этом к фактическому вето. Вот почему нам нужна такая реформа СБ, которая лишит коллективный Запад их численного превосходства и возможности манипулировать Советом", - приводит постпредство РФ слова Полянского.
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СШАРоссияВашингтон (штат)Дмитрий ПолянскийООНСовет Безопасности ООНХАМАСЛинда Томас-ГринфилдВ мире
 
 
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