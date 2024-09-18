https://ria.ru/20240918/polsha-1973411511.html

В Польше подтвердили гибель семи человек при наводнении

В Польше подтвердили гибель семи человек при наводнении - РИА Новости, 18.09.2024

В Польше подтвердили гибель семи человек при наводнении

Министерство внутренних дел и администрации Польши подтвердило гибель семи человек в результате наводнения. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:38

2024-09-18T14:38

2024-09-18T15:11

в мире

польша

томаш семоняк

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ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел и администрации Польши подтвердило гибель семи человек в результате наводнения. "К сожалению, мы имеем семь подтвержденных случаев смерти в связи с этой трагедией", - заявил журналистам глава МВД Томаш Семоняк. При этом, он предупредил журналистов о недопустимости использования непроверенной информации, пригрозив ответственностью за "провоцирование паники". Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, затронутых наводнением, ввел режим стихийного бедствия.

https://ria.ru/20240918/chekhiya-1973301393.html

польша

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2024

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в мире, польша, томаш семоняк