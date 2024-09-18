https://ria.ru/20240918/polsha-1973411511.html
В Польше подтвердили гибель семи человек при наводнении
В Польше подтвердили гибель семи человек при наводнении - РИА Новости, 18.09.2024
В Польше подтвердили гибель семи человек при наводнении
Министерство внутренних дел и администрации Польши подтвердило гибель семи человек в результате наводнения. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:38
2024-09-18T14:38
2024-09-18T15:11
в мире
польша
томаш семоняк
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ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел и администрации Польши подтвердило гибель семи человек в результате наводнения. "К сожалению, мы имеем семь подтвержденных случаев смерти в связи с этой трагедией", - заявил журналистам глава МВД Томаш Семоняк. При этом, он предупредил журналистов о недопустимости использования непроверенной информации, пригрозив ответственностью за "провоцирование паники". Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, затронутых наводнением, ввел режим стихийного бедствия.
https://ria.ru/20240918/chekhiya-1973301393.html
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в мире, польша, томаш семоняк
В мире, Польша, Томаш Семоняк
В Польше подтвердили гибель семи человек при наводнении
МВД Польши подтвердило гибель семи человек в результате наводнения
ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел и администрации Польши подтвердило гибель семи человек в результате наводнения.
"К сожалению, мы имеем семь подтвержденных случаев смерти в связи с этой трагедией", - заявил журналистам глава МВД Томаш Семоняк
.
При этом, он предупредил журналистов о недопустимости использования непроверенной информации, пригрозив ответственностью за "провоцирование паники".
Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, затронутых наводнением, ввел режим стихийного бедствия.