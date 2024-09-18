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В Польше из-за наводнения эвакуируют тысячи людей - РИА Новости, 18.09.2024
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12:47 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/polsha-1973368439.html
В Польше из-за наводнения эвакуируют тысячи людей
В Польше из-за наводнения эвакуируют тысячи людей - РИА Новости, 18.09.2024
В Польше из-за наводнения эвакуируют тысячи людей
Тысячи людей эвакуируют в Польше из-за наводнения, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:47
2024-09-18T12:47
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ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Тысячи людей эвакуируют в Польше из-за наводнения, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х. "Уже четыре тысячи человек эвакуированы при поддержке армии", - написал Косиняк-Камыш. Министр уточнил, что на данный момент в затопленные районы направлены 14 тысяч солдат, в том числе 500 военных жандармов для противодействия мародерам. Также он проинформировал, что в настоящее время Войско польское формирует подразделение из 300 специалистов-химиков для дезинфекции затопленных зданий. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, затронутых наводнением, ввел режим стихийного бедствия.
https://ria.ru/20240918/chekhiya-1973301393.html
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в мире, польша
В мире, Польша
В Польше из-за наводнения эвакуируют тысячи людей

В Польше из-за наводнения эвакуировали четыре тысячи человек

© AP Photo / KG PSPНаводнение в Польше
Наводнение в Польше - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / KG PSP
Наводнение в Польше
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Тысячи людей эвакуируют в Польше из-за наводнения, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х.
"Уже четыре тысячи человек эвакуированы при поддержке армии", - написал Косиняк-Камыш.
Министр уточнил, что на данный момент в затопленные районы направлены 14 тысяч солдат, в том числе 500 военных жандармов для противодействия мародерам.
Также он проинформировал, что в настоящее время Войско польское формирует подразделение из 300 специалистов-химиков для дезинфекции затопленных зданий.
Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, затронутых наводнением, ввел режим стихийного бедствия.
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