https://ria.ru/20240918/polsha-1973368439.html

В Польше из-за наводнения эвакуируют тысячи людей

В Польше из-за наводнения эвакуируют тысячи людей - РИА Новости, 18.09.2024

В Польше из-за наводнения эвакуируют тысячи людей

Тысячи людей эвакуируют в Польше из-за наводнения, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:47

2024-09-18T12:47

2024-09-18T12:47

в мире

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ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Тысячи людей эвакуируют в Польше из-за наводнения, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х. "Уже четыре тысячи человек эвакуированы при поддержке армии", - написал Косиняк-Камыш. Министр уточнил, что на данный момент в затопленные районы направлены 14 тысяч солдат, в том числе 500 военных жандармов для противодействия мародерам. Также он проинформировал, что в настоящее время Войско польское формирует подразделение из 300 специалистов-химиков для дезинфекции затопленных зданий. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, затронутых наводнением, ввел режим стихийного бедствия.

https://ria.ru/20240918/chekhiya-1973301393.html

польша

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в мире, польша