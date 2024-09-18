https://ria.ru/20240918/poezd-1973497475.html

Пленный рассказал о планах ВСУ расстрелять поезд в Курской области

Пленный рассказал о планах ВСУ расстрелять поезд в Курской области - РИА Новости, 18.09.2024

Пленный рассказал о планах ВСУ расстрелять поезд в Курской области

ВСУ планировали расстрелять из пулеметов и гранатометов пассажирский поезд в Курской области, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Гусак. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:14

2024-09-18T19:14

2024-09-18T19:52

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россия

украина

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 18 сен — РИА Новости. ВСУ планировали расстрелять из пулеметов и гранатометов пассажирский поезд в Курской области, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Гусак. "Перед заходом (в Курскую область. — Прим. ред.), до суток, нас собрали и сказали: "Нам надо расстрелять поезд, чтобы Россия объявила войну Украине официально", гражданский поезд. У нас из вооружения было два пулемета, РПГ, "одноразка" (одноразовые гранатометы. — Прим. ред.) была и автоматы", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что в их арсенале также было оружие стран НАТО. Речь идет о двух пулеметах "немецкого или американского" производства, а также обо всех автоматах, кроме одного "Калашникова"."Там "НАТО" написано, 5,56 на 45 калибр", — уточнил Гусак.По словам пленного, их взвод окопался с обеих сторон железной дороги, недалеко от таблички "363-й километр", находящейся в пяти километрах от села Коренево в Курской области. Гусак заявил, что украинские боевики находились на месте больше 12 суток, но не дождались поезда.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение удалось остановить, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 18 сентября, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных и 121 танк.Владимир Путин заявил, что ВСУ предприняли провокацию, ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он добавил, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240918/udar-1973465409.html

https://ria.ru/20240918/kurskaya-1973402613.html

https://ria.ru/20240812/prikaz-1965698633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный: ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области ❗️ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области, сообщил РИА Новости попавший в плен украинский военный 2024-09-18T19:14 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, украина, вооруженные силы украины