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Пленный рассказал о планах ВСУ расстрелять поезд в Курской области - РИА Новости, 18.09.2024
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19:14 18.09.2024 (обновлено: 19:52 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/poezd-1973497475.html
Пленный рассказал о планах ВСУ расстрелять поезд в Курской области
Пленный рассказал о планах ВСУ расстрелять поезд в Курской области - РИА Новости, 18.09.2024
Пленный рассказал о планах ВСУ расстрелять поезд в Курской области
ВСУ планировали расстрелять из пулеметов и гранатометов пассажирский поезд в Курской области, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Гусак. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:14
2024-09-18T19:52
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 18 сен — РИА Новости. ВСУ планировали расстрелять из пулеметов и гранатометов пассажирский поезд в Курской области, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Гусак. &quot;Перед заходом (в Курскую область. — Прим. ред.), до суток, нас собрали и сказали: &quot;Нам надо расстрелять поезд, чтобы Россия объявила войну Украине официально&quot;, гражданский поезд. У нас из вооружения было два пулемета, РПГ, &quot;одноразка&quot; (одноразовые гранатометы. — Прим. ред.) была и автоматы&quot;, — сказал собеседник агентства.Он добавил, что в их арсенале также было оружие стран НАТО. Речь идет о двух пулеметах "немецкого или американского" производства, а также обо всех автоматах, кроме одного "Калашникова".&quot;Там &quot;НАТО&quot; написано, 5,56 на 45 калибр&quot;, — уточнил Гусак.По словам пленного, их взвод окопался с обеих сторон железной дороги, недалеко от таблички "363-й километр", находящейся в пяти километрах от села Коренево в Курской области. Гусак заявил, что украинские боевики находились на месте больше 12 суток, но не дождались поезда.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение удалось остановить, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 18 сентября, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных и 121 танк.Владимир Путин заявил, что ВСУ предприняли провокацию, ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он добавил, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240918/udar-1973465409.html
https://ria.ru/20240918/kurskaya-1973402613.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Пленный: ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области
❗️ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области, сообщил РИА Новости попавший в плен украинский военный
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курская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о планах ВСУ расстрелять поезд в Курской области

Пленный Гусак: ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области

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БЕЛГОРОД, 18 сен — РИА Новости. ВСУ планировали расстрелять из пулеметов и гранатометов пассажирский поезд в Курской области, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Гусак.
«

"Перед заходом (в Курскую область. — Прим. ред.), до суток, нас собрали и сказали: "Нам надо расстрелять поезд, чтобы Россия объявила войну Украине официально", гражданский поезд. У нас из вооружения было два пулемета, РПГ, "одноразка" (одноразовые гранатометы. — Прим. ред.) была и автоматы", — сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что в их арсенале также было оружие стран НАТО. Речь идет о двух пулеметах "немецкого или американского" производства, а также обо всех автоматах, кроме одного "Калашникова".
«

"Там "НАТО" написано, 5,56 на 45 калибр", — уточнил Гусак.

По словам пленного, их взвод окопался с обеих сторон железной дороги, недалеко от таблички "363-й километр", находящейся в пяти километрах от села Коренево в Курской области. Гусак заявил, что украинские боевики находились на месте больше 12 суток, но не дождались поезда.
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Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение удалось остановить, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным Минобороны на 18 сентября, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных и 121 танк.
Владимир Путин заявил, что ВСУ предприняли провокацию, ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он добавил, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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