Пленный рассказал о планах ВСУ расстрелять поезд в Курской области
Пленный Гусак: ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области
БЕЛГОРОД, 18 сен — РИА Новости. ВСУ планировали расстрелять из пулеметов и гранатометов пассажирский поезд в Курской области, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Гусак.
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"Перед заходом (в Курскую область. — Прим. ред.), до суток, нас собрали и сказали: "Нам надо расстрелять поезд, чтобы Россия объявила войну Украине официально", гражданский поезд. У нас из вооружения было два пулемета, РПГ, "одноразка" (одноразовые гранатометы. — Прим. ред.) была и автоматы", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в их арсенале также было оружие стран НАТО. Речь идет о двух пулеметах "немецкого или американского" производства, а также обо всех автоматах, кроме одного "Калашникова".
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"Там "НАТО" написано, 5,56 на 45 калибр", — уточнил Гусак.
По словам пленного, их взвод окопался с обеих сторон железной дороги, недалеко от таблички "363-й километр", находящейся в пяти километрах от села Коренево в Курской области. Гусак заявил, что украинские боевики находились на месте больше 12 суток, но не дождались поезда.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение удалось остановить, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным Минобороны на 18 сентября, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных и 121 танк.
Владимир Путин заявил, что ВСУ предприняли провокацию, ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он добавил, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.