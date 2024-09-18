https://ria.ru/20240918/poezd-1973322007.html

В Праге локомотив столкнулся с поездом, есть пострадавшие

В Праге локомотив столкнулся с поездом, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.09.2024

В Праге локомотив столкнулся с поездом, есть пострадавшие

Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в районе станции Прага-Либень, ранения разной тяжести получили от 10 до 15 человек, сообщило новостное издание Idnes РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T09:19

2024-09-18T09:19

2024-09-18T09:26

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ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в районе станции Прага-Либень, ранения разной тяжести получили от 10 до 15 человек, сообщило новостное издание Idnes со ссылкой на службу скорой помощи."В районе железнодорожной станции Прага-Либень в среду утром пассажирский поезд столкнулся с локомотивом. По данным медиков, по первоначальной информации ранения разной тяжести получили от 10 до 15 человек. На месте аварии задействованы бригады скорой помощи, полиция и пожарные", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240913/poezd-1972507420.html

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Варвара Скокшина

прага, в мире