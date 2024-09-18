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В Праге локомотив столкнулся с поездом, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.09.2024
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09:19 18.09.2024 (обновлено: 09:26 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/poezd-1973322007.html
В Праге локомотив столкнулся с поездом, есть пострадавшие
В Праге локомотив столкнулся с поездом, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.09.2024
В Праге локомотив столкнулся с поездом, есть пострадавшие
Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в районе станции Прага-Либень, ранения разной тяжести получили от 10 до 15 человек, сообщило новостное издание Idnes РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:19
2024-09-18T09:26
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ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в районе станции Прага-Либень, ранения разной тяжести получили от 10 до 15 человек, сообщило новостное издание Idnes со ссылкой на службу скорой помощи."В районе железнодорожной станции Прага-Либень в среду утром пассажирский поезд столкнулся с локомотивом. По данным медиков, по первоначальной информации ранения разной тяжести получили от 10 до 15 человек. На месте аварии задействованы бригады скорой помощи, полиция и пожарные", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240913/poezd-1972507420.html
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прага, в мире
Прага, В мире
В Праге локомотив столкнулся с поездом, есть пострадавшие

При столкновении локомотива с поездом в Праге пострадали до 15 человек

© AP Photo / Ozana JaroslavМашина скорой помощи в Чехии
Машина скорой помощи в Чехии - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Ozana Jaroslav
Машина скорой помощи в Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в районе станции Прага-Либень, ранения разной тяжести получили от 10 до 15 человек, сообщило новостное издание Idnes со ссылкой на службу скорой помощи.
"В районе железнодорожной станции Прага-Либень в среду утром пассажирский поезд столкнулся с локомотивом. По данным медиков, по первоначальной информации ранения разной тяжести получили от 10 до 15 человек. На месте аварии задействованы бригады скорой помощи, полиция и пожарные", - отмечается в сообщении.
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