https://ria.ru/20240918/poezd-1973322007.html
В Праге локомотив столкнулся с поездом, есть пострадавшие
В Праге локомотив столкнулся с поездом, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.09.2024
В Праге локомотив столкнулся с поездом, есть пострадавшие
Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в районе станции Прага-Либень, ранения разной тяжести получили от 10 до 15 человек, сообщило новостное издание Idnes РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:19
2024-09-18T09:19
2024-09-18T09:26
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ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в районе станции Прага-Либень, ранения разной тяжести получили от 10 до 15 человек, сообщило новостное издание Idnes со ссылкой на службу скорой помощи."В районе железнодорожной станции Прага-Либень в среду утром пассажирский поезд столкнулся с локомотивом. По данным медиков, по первоначальной информации ранения разной тяжести получили от 10 до 15 человек. На месте аварии задействованы бригады скорой помощи, полиция и пожарные", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240913/poezd-1972507420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прага, в мире
В Праге локомотив столкнулся с поездом, есть пострадавшие
При столкновении локомотива с поездом в Праге пострадали до 15 человек