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ВСУ хотели использовать оружие НАТО при теракте в России, рассказал пленный - РИА Новости, 18.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 18.09.2024 (обновлено: 20:37 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/plennyj-1973503800.html
ВСУ хотели использовать оружие НАТО при теракте в России, рассказал пленный
ВСУ хотели использовать оружие НАТО при теракте в России, рассказал пленный - РИА Новости, 18.09.2024
ВСУ хотели использовать оружие НАТО при теракте в России, рассказал пленный
ВСУ планировали использовать для совершения теракта на железной дороге в Курской области, в том числе, оружие стран НАТО, сообщил РИА Новости военнопленный... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:49
2024-09-18T20:37
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
нато
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. ВСУ планировали использовать для совершения теракта на железной дороге в Курской области, в том числе, оружие стран НАТО, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Гусак. "Было или немецкого, или американского (производства - ред.) два пулемета", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что все автоматы, кроме одного "Калашникова", были натовского производства. "Там НАТО написано, 5.56 на 45 калибр", - добавил военнопленный.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных, 121 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/plennyy-1966328443.html
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пленный: ВСУ намеревались использовать оружие стран НАТО для теракта в Курской области
ВСУ намеревались использовать оружие стран НАТО для теракта на ж/д в Курской области, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский военный
2024-09-18T19:49
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PT0M31S
Пленный: ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области
❗️ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области, сообщил РИА Новости попавший в плен украинский военный
2024-09-18T19:49
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, курская область, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, НАТО, Вооруженные силы Украины
ВСУ хотели использовать оружие НАТО при теракте в России, рассказал пленный

Пленный: ВСУ хотели использовать оружие стран НАТО для подрыва поезда в России

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. ВСУ планировали использовать для совершения теракта на железной дороге в Курской области, в том числе, оружие стран НАТО, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Гусак.
«
"Было или немецкого, или американского (производства - ред.) два пулемета", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что все автоматы, кроме одного "Калашникова", были натовского производства. "Там НАТО написано, 5.56 на 45 калибр", - добавил военнопленный.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных, 121 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Украинский пленный рассказал о задачах ВСУ в Курской области
15 августа, 10:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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