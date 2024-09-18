https://ria.ru/20240918/plennyj-1973503800.html

ВСУ хотели использовать оружие НАТО при теракте в России, рассказал пленный

ВСУ хотели использовать оружие НАТО при теракте в России, рассказал пленный - РИА Новости, 18.09.2024

ВСУ хотели использовать оружие НАТО при теракте в России, рассказал пленный

ВСУ планировали использовать для совершения теракта на железной дороге в Курской области, в том числе, оружие стран НАТО, сообщил РИА Новости военнопленный... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:49

2024-09-18T19:49

2024-09-18T20:37

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

нато

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. ВСУ планировали использовать для совершения теракта на железной дороге в Курской области, в том числе, оружие стран НАТО, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Гусак. "Было или немецкого, или американского (производства - ред.) два пулемета", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что все автоматы, кроме одного "Калашникова", были натовского производства. "Там НАТО написано, 5.56 на 45 калибр", - добавил военнопленный.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных, 121 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/plennyy-1966328443.html

курская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный: ВСУ намеревались использовать оружие стран НАТО для теракта в Курской области ВСУ намеревались использовать оружие стран НАТО для теракта на ж/д в Курской области, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский военный 2024-09-18T19:49 true PT0M31S

Пленный: ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области ❗️ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области, сообщил РИА Новости попавший в плен украинский военный 2024-09-18T19:49 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, курская область, нато, вооруженные силы украины