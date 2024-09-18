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Врач предупредила об опасности "пивного живота" - РИА Новости, 18.09.2024
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03:11 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/pivnoy_zhivot-1973305607.html
Врач предупредила об опасности "пивного живота"
Врач предупредила об опасности "пивного живота" - РИА Новости, 18.09.2024
Врач предупредила об опасности "пивного живота"
Наличие пивного живота у мужчин, или висцеральное ожирение, может свидетельствовать о возникновении таких заболеваний, как половая дисфункция, сахарный диабет,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T03:11
2024-09-18T03:11
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Наличие пивного живота у мужчин, или висцеральное ожирение, может свидетельствовать о возникновении таких заболеваний, как половая дисфункция, сахарный диабет, нарушение обмена холестерина в организме и других, сообщила РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. "Если эстетически, может, кому-то это и нравится, то с медицинской точки зрения это достаточно серьезное состояние, говорящее о том, что человек находится в группе риска по возникновению очень серьезных жизнеугрожающих состояний, таких как, например, инсульт, инфаркт, метаболический синдром, половая дисфункция, сахарный диабет, дислипидемия", - сказала Тен. У мужчин с висцеральным ожирением в организме чаще всего присутствует нарушение липидов, что является первым шагом к возникновению атеросклероза. Если у человека присутствует дислипидемия, то есть нарушение обмена холестерина в организме, то она возникает повсеместно, во всех сосудах, это может привести к таким серьезным осложнениям как инсульт, инфаркт или мезентериальный тромбоз. Также наличие пивного живота, по словам врача, может стать причиной снижения половой функции у мужчин. "Что же мы видим у мужчин, имеющих висцеральное ожирение? У них есть избыточное количество жира, располагающегося в области талии, что более характерно для женщин, бедер, и это способствует как раз-таки снижению уровня полового гормона тестостерона и увеличению количества эстрогенов, женских половых гормонов, и, соответственно, это приводит к снижению половой функции у мужчин", - отметила Тен. У людей с ожирением, в данном случае с висцеральным, присутствует и риск возникновения сахарного диабета. Это обуславливается тем, что ткани людей с избыточной массой тела начинают терять чувствительность к инсулину, и это приводит к повышению уровнях глюкозы в крови.
https://ria.ru/20240321/vrach-1934689037.html
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московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
Врач предупредила об опасности "пивного живота"

Врач Тен: наличие пивного живота у мужчин может означать наличие ряда болезней

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПосетитель пьет пиво в кафе
Посетитель пьет пиво в кафе - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Посетитель пьет пиво в кафе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Наличие пивного живота у мужчин, или висцеральное ожирение, может свидетельствовать о возникновении таких заболеваний, как половая дисфункция, сахарный диабет, нарушение обмена холестерина в организме и других, сообщила РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.
"Если эстетически, может, кому-то это и нравится, то с медицинской точки зрения это достаточно серьезное состояние, говорящее о том, что человек находится в группе риска по возникновению очень серьезных жизнеугрожающих состояний, таких как, например, инсульт, инфаркт, метаболический синдром, половая дисфункция, сахарный диабет, дислипидемия", - сказала Тен.
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У мужчин с висцеральным ожирением в организме чаще всего присутствует нарушение липидов, что является первым шагом к возникновению атеросклероза. Если у человека присутствует дислипидемия, то есть нарушение обмена холестерина в организме, то она возникает повсеместно, во всех сосудах, это может привести к таким серьезным осложнениям как инсульт, инфаркт или мезентериальный тромбоз.
Также наличие пивного живота, по словам врача, может стать причиной снижения половой функции у мужчин.
"Что же мы видим у мужчин, имеющих висцеральное ожирение? У них есть избыточное количество жира, располагающегося в области талии, что более характерно для женщин, бедер, и это способствует как раз-таки снижению уровня полового гормона тестостерона и увеличению количества эстрогенов, женских половых гормонов, и, соответственно, это приводит к снижению половой функции у мужчин", - отметила Тен.
У людей с ожирением, в данном случае с висцеральным, присутствует и риск возникновения сахарного диабета. Это обуславливается тем, что ткани людей с избыточной массой тела начинают терять чувствительность к инсулину, и это приводит к повышению уровнях глюкозы в крови.
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