https://ria.ru/20240918/pitanie-1973327418.html

Эксперт рассказал, чем могут быть опасны ограничительные диеты

Эксперт рассказал, чем могут быть опасны ограничительные диеты - РИА Новости, 18.09.2024

Эксперт рассказал, чем могут быть опасны ограничительные диеты

Человеческий организм в состоянии бороться с токсинами, но наиболее опасные из них - те, которые накапливаются в жировой ткани и могут отравлять организм в том... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T09:54

2024-09-18T09:54

2024-09-18T09:54

общество

экология в россии

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Человеческий организм в состоянии бороться с токсинами, но наиболее опасные из них - те, которые накапливаются в жировой ткани и могут отравлять организм в том числе при похудении, рассказал РИА Новости ведущий эксперт сегмента "Превентивная медицина" рынка НТИ "Хелснет" (HealthNet) Андрей Мартюшев-Поклад. "Наиболее коварны жирорастворимые токсины, которые склонны накапливаться в жировой ткани и годами отравлять организм. Кстати, с попаданием в кровь именно этих токсинов может быть отчасти связано ухудшение самочувствия при ограничительных диетах, направленных на похудение", - сказал Мартюшев-Поклад. Организм обладает специальной сложной системой детоксикации, которая обезвреживает вредные вещества, поступающие извне или образующиеся в результате жизнедеятельности, продолжил эксперт. Она в основном предназначена для защиты от веществ, которые встречаются в природной среде, но оказывается бессильной перед лицом многих искусственных, синтетических токсинов, к которым относятся пестициды, пластмассы, растворители, чистящие средства и лекарства в том числе. "Организм вполне способен справиться со многими вредными веществами, однако их сочетания представляют собой более сложную проблему. Даже в низких дозах их вредное действие не суммируется, а умножается и, к сожалению, это часто не учитывается при оценке токсичности", - рассказал эксперт. КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ТОКСИНОВ Главную роль в обезвреживании и выведении токсинов играет печень, которую люди и без того часто перегружают алкоголем и фруктозой, которые одинаково негативно влияют на нее, напомнил Мартюшев-Поклад. Эксперт также отметил несколько принципов, которые помогают поддерживать системы детоксикации организма. Первый принцип: ограничение внешних токсинов (алкоголь, курение, фруктоза, лекарства, косметика). Второе правило - это ограничение внутренних токсинов, поступающих из кишечника, с помощью оптимального рациона питания (качественные белки, витамины и минералы, полезные жиры, ограничение простых углеводов, полный отказ от фастфуда). И, наконец, третье: поддержка системы детоксикации - это оптимальное питание, достаточное количество питьевой воды, витамин D, активное движение, качественный сон.

https://ria.ru/20240918/ekspert-1973323504.html

https://ria.ru/20240629/pokhudenie-1956274073.html

https://ria.ru/20240529/dietolog-1949033627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, экология в россии