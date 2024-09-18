https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973303577.html

В ООН назвали подрыв пейджеров в Ливане тревожной эскалацией ситуации

В ООН назвали подрыв пейджеров в Ливане тревожной эскалацией ситуации - РИА Новости, 18.09.2024

В ООН назвали подрыв пейджеров в Ливане тревожной эскалацией ситуации

Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт осудила произошедшую в стране детонацию пейджеров, заявила, что инцидент представляет "крайне... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T02:03

2024-09-18T02:03

2024-09-18T02:03

ливан

израиль

биньямин нетаньяху

хезболла

оон

детонация сотен пейджеров в ливане

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973272185_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_80b3fc3e28e91455755f4bbcbfa1df61.jpg

ООН, 18 сен – РИА Новости. Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт осудила произошедшую в стране детонацию пейджеров, заявила, что инцидент представляет "крайне тревожную эскалацию". Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли. "Специальный координатор по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт осуждает сегодняшнюю атаку по всей территории Ливана", – говорится в распространенном заявлении. Хеннис-Плассхерт отметила, что гражданские должны быть всегда защищены : "даже одна жертва среди гражданского населения — это слишком много". "Сегодняшние события знаменуют собой крайне тревожную эскалацию", – отметила она, призвав заинтересованные стороны воздержаться от любых дальнейших действий или воинственной риторики. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

https://ria.ru/20240918/snouden-1973298103.html

https://ria.ru/20240918/livan-1973299388.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ливан, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, оон, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире