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В ООН назвали подрыв пейджеров в Ливане тревожной эскалацией ситуации - РИА Новости, 18.09.2024
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02:03 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973303577.html
В ООН назвали подрыв пейджеров в Ливане тревожной эскалацией ситуации
В ООН назвали подрыв пейджеров в Ливане тревожной эскалацией ситуации - РИА Новости, 18.09.2024
В ООН назвали подрыв пейджеров в Ливане тревожной эскалацией ситуации
Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт осудила произошедшую в стране детонацию пейджеров, заявила, что инцидент представляет "крайне... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T02:03
2024-09-18T02:03
ливан
израиль
биньямин нетаньяху
хезболла
оон
детонация сотен пейджеров в ливане
в мире
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ООН, 18 сен – РИА Новости. Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт осудила произошедшую в стране детонацию пейджеров, заявила, что инцидент представляет "крайне тревожную эскалацию". Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли. "Специальный координатор по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт осуждает сегодняшнюю атаку по всей территории Ливана", – говорится в распространенном заявлении. Хеннис-Плассхерт отметила, что гражданские должны быть всегда защищены : "даже одна жертва среди гражданского населения — это слишком много". "Сегодняшние события знаменуют собой крайне тревожную эскалацию", – отметила она, призвав заинтересованные стороны воздержаться от любых дальнейших действий или воинственной риторики. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
https://ria.ru/20240918/snouden-1973298103.html
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ливан, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, оон, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире
Ливан, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ООН, Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире
В ООН назвали подрыв пейджеров в Ливане тревожной эскалацией ситуации

Спецкоординатор ООН назвала подрыв пейджеров в Ливане тревожной эскалацией

© AP Photo / Hassan AmmarЛюди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 сен – РИА Новости. Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт осудила произошедшую в стране детонацию пейджеров, заявила, что инцидент представляет "крайне тревожную эскалацию".
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
"Ужасающий прецедент". Сноуден проанализировал взрыв пейджеров в Ливане
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"Специальный координатор по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт осуждает сегодняшнюю атаку по всей территории Ливана", – говорится в распространенном заявлении.
Хеннис-Плассхерт отметила, что гражданские должны быть всегда защищены : "даже одна жертва среди гражданского населения — это слишком много".
"Сегодняшние события знаменуют собой крайне тревожную эскалацию", – отметила она, призвав заинтересованные стороны воздержаться от любых дальнейших действий или воинственной риторики.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
Детонация пейджеров в пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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ЛиванИзраильБиньямин НетаньяхуХезболлаООНДетонация сотен пейджеров в ЛиванеВ мире
 
 
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