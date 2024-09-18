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В ООН назвали подрыв пейджеров в Ливане тревожной эскалацией ситуации
В ООН назвали подрыв пейджеров в Ливане тревожной эскалацией ситуации - РИА Новости, 18.09.2024
В ООН назвали подрыв пейджеров в Ливане тревожной эскалацией ситуации
Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт осудила произошедшую в стране детонацию пейджеров, заявила, что инцидент представляет "крайне... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T02:03
2024-09-18T02:03
2024-09-18T02:03
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биньямин нетаньяху
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детонация сотен пейджеров в ливане
в мире
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ООН, 18 сен – РИА Новости. Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт осудила произошедшую в стране детонацию пейджеров, заявила, что инцидент представляет "крайне тревожную эскалацию". Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли. "Специальный координатор по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт осуждает сегодняшнюю атаку по всей территории Ливана", – говорится в распространенном заявлении. Хеннис-Плассхерт отметила, что гражданские должны быть всегда защищены : "даже одна жертва среди гражданского населения — это слишком много". "Сегодняшние события знаменуют собой крайне тревожную эскалацию", – отметила она, призвав заинтересованные стороны воздержаться от любых дальнейших действий или воинственной риторики. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
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ливан, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, оон, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире
Ливан, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ООН, Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире
В ООН назвали подрыв пейджеров в Ливане тревожной эскалацией ситуации
Спецкоординатор ООН назвала подрыв пейджеров в Ливане тревожной эскалацией
ООН, 18 сен – РИА Новости. Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт осудила произошедшую в стране детонацию пейджеров, заявила, что инцидент представляет "крайне тревожную эскалацию".
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли.
"Специальный координатор по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт осуждает сегодняшнюю атаку по всей территории Ливана", – говорится в распространенном заявлении.
Хеннис-Плассхерт отметила, что гражданские должны быть всегда защищены : "даже одна жертва среди гражданского населения — это слишком много".
"Сегодняшние события знаменуют собой крайне тревожную эскалацию", – отметила она, призвав заинтересованные стороны воздержаться от любых дальнейших действий или воинственной риторики.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах
" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль
ответственность за произошедшее.
Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху
с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.