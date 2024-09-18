https://ria.ru/20240918/peterburg-1973447739.html

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 18.09.2024

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве

Суд заключил в СИЗО 20-летнего жителя Петербурга, обвиняемого в убийстве 53-летнего мужчины, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:15

2024-09-18T16:15

2024-09-18T16:56

происшествия

россия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Суд заключил в СИЗО 20-летнего жителя Петербурга, обвиняемого в убийстве 53-летнего мужчины, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. "Сегодня, в отношении обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. По версии следствия, 16 сентября фигурант в ходе конфликта в квартире на проспекте Науки нанес множественные удары ножом своему 53-летнему знакомому. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Фигурант 17 сентября сам сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении. Ранее со ссылкой на источник РИА Новости в экстренных службах сообщалось, что жертвой преступления стал Виталий Йоффе, который ранее привлекался к административной ответственности за организацию уличных акций с нарушением общественного порядка, а также по статье о публичных действиях по дискредитации Вооруженных сил России. Обвиняемым по делу об убийстве проходит Александр Синько, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения. Как следует из его показаний, которые предоставил РИА Новости источник в силовых структурах региона, он нанес своему знакомому удары ножом после изнасилования.

https://ria.ru/20240918/peterburg-1973393820.html

https://ria.ru/20240813/peterburg-1965963560.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург