Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 18.09.2024 (обновлено: 16:56 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/peterburg-1973447739.html
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 18.09.2024
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве
Суд заключил в СИЗО 20-летнего жителя Петербурга, обвиняемого в убийстве 53-летнего мужчины, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:15
2024-09-18T16:56
происшествия
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Суд заключил в СИЗО 20-летнего жителя Петербурга, обвиняемого в убийстве 53-летнего мужчины, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. "Сегодня, в отношении обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. По версии следствия, 16 сентября фигурант в ходе конфликта в квартире на проспекте Науки нанес множественные удары ножом своему 53-летнему знакомому. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Фигурант 17 сентября сам сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении. Ранее со ссылкой на источник РИА Новости в экстренных службах сообщалось, что жертвой преступления стал Виталий Йоффе, который ранее привлекался к административной ответственности за организацию уличных акций с нарушением общественного порядка, а также по статье о публичных действиях по дискредитации Вооруженных сил России. Обвиняемым по делу об убийстве проходит Александр Синько, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения. Как следует из его показаний, которые предоставил РИА Новости источник в силовых структурах региона, он нанес своему знакомому удары ножом после изнасилования.
https://ria.ru/20240918/peterburg-1973393820.html
https://ria.ru/20240813/peterburg-1965963560.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве

Суд арестовал 20-летнего петербуржца, обвиняемого в убийстве 53-летнего мужчины

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Суд заключил в СИЗО 20-летнего жителя Петербурга, обвиняемого в убийстве 53-летнего мужчины, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
"Сегодня, в отношении обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В Петербурге задержали мужчину за попытку изнасиловать девочку в лифте
Вчера, 13:59
По версии следствия, 16 сентября фигурант в ходе конфликта в квартире на проспекте Науки нанес множественные удары ножом своему 53-летнему знакомому. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Фигурант 17 сентября сам сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении.
Ранее со ссылкой на источник РИА Новости в экстренных службах сообщалось, что жертвой преступления стал Виталий Йоффе, который ранее привлекался к административной ответственности за организацию уличных акций с нарушением общественного порядка, а также по статье о публичных действиях по дискредитации Вооруженных сил России.
Обвиняемым по делу об убийстве проходит Александр Синько, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения. Как следует из его показаний, которые предоставил РИА Новости источник в силовых структурах региона, он нанес своему знакомому удары ножом после изнасилования.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В Петербурге арестовали двоих мужчин, нанесших девушке 111 ножевых ранений
13 августа, 16:02
 
ПроисшествияРоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала