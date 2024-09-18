https://ria.ru/20240918/peterburg-1973447739.html
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 18.09.2024
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве
Суд заключил в СИЗО 20-летнего жителя Петербурга, обвиняемого в убийстве 53-летнего мужчины, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:15
2024-09-18T16:15
2024-09-18T16:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Суд заключил в СИЗО 20-летнего жителя Петербурга, обвиняемого в убийстве 53-летнего мужчины, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. "Сегодня, в отношении обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. По версии следствия, 16 сентября фигурант в ходе конфликта в квартире на проспекте Науки нанес множественные удары ножом своему 53-летнему знакомому. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Фигурант 17 сентября сам сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении. Ранее со ссылкой на источник РИА Новости в экстренных службах сообщалось, что жертвой преступления стал Виталий Йоффе, который ранее привлекался к административной ответственности за организацию уличных акций с нарушением общественного порядка, а также по статье о публичных действиях по дискредитации Вооруженных сил России. Обвиняемым по делу об убийстве проходит Александр Синько, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения. Как следует из его показаний, которые предоставил РИА Новости источник в силовых структурах региона, он нанес своему знакомому удары ножом после изнасилования.
https://ria.ru/20240918/peterburg-1973393820.html
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве
Суд арестовал 20-летнего петербуржца, обвиняемого в убийстве 53-летнего мужчины
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Суд заключил в СИЗО 20-летнего жителя Петербурга, обвиняемого в убийстве 53-летнего мужчины, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
"Сегодня, в отношении обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 16 сентября фигурант в ходе конфликта в квартире на проспекте Науки нанес множественные удары ножом своему 53-летнему знакомому. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Фигурант 17 сентября сам сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении.
Ранее со ссылкой на источник РИА Новости в экстренных службах сообщалось, что жертвой преступления стал Виталий Йоффе, который ранее привлекался к административной ответственности за организацию уличных акций с нарушением общественного порядка, а также по статье о публичных действиях по дискредитации Вооруженных сил России.
Обвиняемым по делу об убийстве проходит Александр Синько, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения. Как следует из его показаний, которые предоставил РИА Новости источник в силовых структурах региона, он нанес своему знакомому удары ножом после изнасилования.