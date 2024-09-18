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В Петербурге задержали мужчину за попытку изнасиловать девочку в лифте - РИА Новости, 18.09.2024
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13:59 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/peterburg-1973393820.html
В Петербурге задержали мужчину за попытку изнасиловать девочку в лифте
В Петербурге задержали мужчину за попытку изнасиловать девочку в лифте - РИА Новости, 18.09.2024
В Петербурге задержали мужчину за попытку изнасиловать девочку в лифте
Ранее судимый грузчик задержан за попытку изнасиловать 13-летнюю девочку в лифте в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:59
2024-09-18T13:59
происшествия
жилье
санкт-петербург
россия
ирина волк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Ранее судимый грузчик задержан за попытку изнасиловать 13-летнюю девочку в лифте в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Шестнадцатого сентября в полицию поступило сообщение от жительницы Санкт-Петербурга о том, что на ее дочь-семиклассницу в лифте дома на улице Ворошилова напал мужчина", - сообщает Волк. По ее информации, предварительно установлено, что незнакомец вошел вслед за девочкой в лифт и, доехав с ней до последнего этажа, угрожая ножом, попытался вытащить на лестницу. Когда школьница начала кричать, злоумышленник отпустил её и убежал. "Оперативники уголовного розыска регионального главка совместно с коллегами из Невского района задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний грузчик коммерческого предприятия", - добавляется в сообщении. Также в Telegram-канале Волк размещено видео с признанием задержанного. "Вчера ехал на автомобиле и увидел девушку, заехал за ней во двор, пошел за ней в подъезд, поднялся на этаж. Думал вступить с ней в половую связь, когда я ее развернул и увидел, что она совсем ребенок, она начала кричать, я испугался и убежал", - заявил мужчина на видео. В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу сообщили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней) в отношении 39-летний местного жителя, ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления. "Фигуранту предъявлено обвинение, следователем направлено в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ГСУ СК.
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происшествия, жилье, санкт-петербург, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Санкт-Петербург, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали мужчину за попытку изнасиловать девочку в лифте

В Петербурге задержали грузчика, пытавшегося изнасиловать семиклассницу в лифте

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Ранее судимый грузчик задержан за попытку изнасиловать 13-летнюю девочку в лифте в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Шестнадцатого сентября в полицию поступило сообщение от жительницы Санкт-Петербурга о том, что на ее дочь-семиклассницу в лифте дома на улице Ворошилова напал мужчина", - сообщает Волк.
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По ее информации, предварительно установлено, что незнакомец вошел вслед за девочкой в лифт и, доехав с ней до последнего этажа, угрожая ножом, попытался вытащить на лестницу. Когда школьница начала кричать, злоумышленник отпустил её и убежал.
"Оперативники уголовного розыска регионального главка совместно с коллегами из Невского района задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний грузчик коммерческого предприятия", - добавляется в сообщении.
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Также в Telegram-канале Волк размещено видео с признанием задержанного. "Вчера ехал на автомобиле и увидел девушку, заехал за ней во двор, пошел за ней в подъезд, поднялся на этаж. Думал вступить с ней в половую связь, когда я ее развернул и увидел, что она совсем ребенок, она начала кричать, я испугался и убежал", - заявил мужчина на видео.
В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу сообщили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней) в отношении 39-летний местного жителя, ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления. "Фигуранту предъявлено обвинение, следователем направлено в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ГСУ СК.
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ПроисшествияЖильеСанкт-ПетербургРоссияИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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