https://ria.ru/20240918/peskov-1973363777.html
Песков прокомментировал сообщения о планах Киева обучить террористов
Песков прокомментировал сообщения о планах Киева обучить террористов - РИА Новости, 18.09.2024
Песков прокомментировал сообщения о планах Киева обучить террористов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не видел сообщения о планах Киева совместно с США обучить террористов с целью открытия в будущем... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:31
2024-09-18T12:31
2024-09-18T12:31
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не видел сообщения о планах Киева совместно с США обучить террористов с целью открытия в будущем нового фронта в Сирии против российских сил, не располагает конкретной информацией. Ранее сирийский осведомленный источник сообщил РИА Новости, что киевский режим в координации с США ведет активные действия по обучению террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* новым технологиям производства БПЛА с целью открытия в ближайшем будущем нового фронта в Сирии против российских сил, которые там находятся. Журналисты задали Пескову вопрос, как эту информацию воспринимают в Кремле. "Я не видел", - ответил Песков. "Я не располагаю конкретной информацией, поэтому ничего не могу сказать", - добавил он.* Запрещенная в России террористическая организация.
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РИА Новости
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в мире, сша, россия, сирия, дмитрий песков, киев
В мире, США, Россия, Сирия, Дмитрий Песков, Киев
Песков прокомментировал сообщения о планах Киева обучить террористов
Песков не видел сообщения о планах Киева открыть новый фронт против России
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не видел сообщения о планах Киева совместно с США обучить террористов с целью открытия в будущем нового фронта в Сирии против российских сил, не располагает конкретной информацией.
Ранее сирийский осведомленный источник сообщил РИА Новости, что киевский режим в координации с США
ведет активные действия по обучению террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* новым технологиям производства БПЛА с целью открытия в ближайшем будущем нового фронта в Сирии
против российских сил, которые там находятся.
Журналисты задали Пескову вопрос, как эту информацию воспринимают в Кремле.
"Я не видел", - ответил Песков.
"Я не располагаю конкретной информацией, поэтому ничего не могу сказать", - добавил он.
* Запрещенная в России террористическая организация.