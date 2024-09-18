https://ria.ru/20240918/peskov-1973363777.html

Песков прокомментировал сообщения о планах Киева обучить террористов

Песков прокомментировал сообщения о планах Киева обучить террористов - РИА Новости, 18.09.2024

Песков прокомментировал сообщения о планах Киева обучить террористов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не видел сообщения о планах Киева совместно с США обучить террористов с целью открытия в будущем... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:31

2024-09-18T12:31

2024-09-18T12:31

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не видел сообщения о планах Киева совместно с США обучить террористов с целью открытия в будущем нового фронта в Сирии против российских сил, не располагает конкретной информацией. Ранее сирийский осведомленный источник сообщил РИА Новости, что киевский режим в координации с США ведет активные действия по обучению террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* новым технологиям производства БПЛА с целью открытия в ближайшем будущем нового фронта в Сирии против российских сил, которые там находятся. Журналисты задали Пескову вопрос, как эту информацию воспринимают в Кремле. "Я не видел", - ответил Песков. "Я не располагаю конкретной информацией, поэтому ничего не могу сказать", - добавил он.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240917/istochnik-1973092642.html

https://ria.ru/20240910/ukraina-1971757075.html

сша

россия

сирия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, сирия, дмитрий песков, киев