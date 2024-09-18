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Песков прокомментировал сообщения о планах Киева обучить террористов - РИА Новости, 18.09.2024
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12:31 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/peskov-1973363777.html
Песков прокомментировал сообщения о планах Киева обучить террористов
Песков прокомментировал сообщения о планах Киева обучить террористов - РИА Новости, 18.09.2024
Песков прокомментировал сообщения о планах Киева обучить террористов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не видел сообщения о планах Киева совместно с США обучить террористов с целью открытия в будущем... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:31
2024-09-18T12:31
в мире
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сирия
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киев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не видел сообщения о планах Киева совместно с США обучить террористов с целью открытия в будущем нового фронта в Сирии против российских сил, не располагает конкретной информацией. Ранее сирийский осведомленный источник сообщил РИА Новости, что киевский режим в координации с США ведет активные действия по обучению террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* новым технологиям производства БПЛА с целью открытия в ближайшем будущем нового фронта в Сирии против российских сил, которые там находятся. Журналисты задали Пескову вопрос, как эту информацию воспринимают в Кремле. "Я не видел", - ответил Песков. "Я не располагаю конкретной информацией, поэтому ничего не могу сказать", - добавил он.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240917/istochnik-1973092642.html
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в мире, сша, россия, сирия, дмитрий песков, киев
В мире, США, Россия, Сирия, Дмитрий Песков, Киев
Песков прокомментировал сообщения о планах Киева обучить террористов

Песков не видел сообщения о планах Киева открыть новый фронт против России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не видел сообщения о планах Киева совместно с США обучить террористов с целью открытия в будущем нового фронта в Сирии против российских сил, не располагает конкретной информацией.
Ранее сирийский осведомленный источник сообщил РИА Новости, что киевский режим в координации с США ведет активные действия по обучению террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* новым технологиям производства БПЛА с целью открытия в ближайшем будущем нового фронта в Сирии против российских сил, которые там находятся.
Боевики террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Источник: инструкторы ВСУ уже обучают террористов в Сирии производству БПЛА
17 сентября, 05:36
Журналисты задали Пескову вопрос, как эту информацию воспринимают в Кремле.
"Я не видел", - ответил Песков.
"Я не располагаю конкретной информацией, поэтому ничего не могу сказать", - добавил он.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
СМИ: Украина пытается привлечь террористов к операциям против России
10 сентября, 09:56
 
В миреСШАРоссияСирияДмитрий ПесковКиев
 
 
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