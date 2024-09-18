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В Кремле прокомментировали ситуацию со взрывом пейджеров в Ливане
В Кремле прокомментировали ситуацию со взрывом пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию со взрывом пейджеров в Ливане
Взрывы пейджеров в Ливане должны быть досконально расследованы, также должны быть установлены причины и обстоятельства и те, кто за этим стоит, заявил... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:20
2024-09-18T12:20
2024-09-18T12:20
ливан
россия
дмитрий песков
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взрывы пейджеров в Ливане должны быть досконально расследованы, также должны быть установлены причины и обстоятельства и те, кто за этим стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для того, чтобы вынести какие-то суждения, нужно сначала разобраться с этой ситуацией. Мы считаем, что должно быть проведено абсолютно доскональное расследование, должны быть установлены причины и обстоятельства произошедшего, Конечно, должны быть определены те, кто стоит за этим массовыми взрывами", - сказал он журналистам на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973348247.html
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ливан, россия, дмитрий песков, детонация сотен пейджеров в ливане
Ливан, Россия, Дмитрий Песков, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Кремле прокомментировали ситуацию со взрывом пейджеров в Ливане
Песков: по ситуации с пейджерами в Ливане должно быть проведено расследование
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взрывы пейджеров в Ливане должны быть досконально расследованы, также должны быть установлены причины и обстоятельства и те, кто за этим стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для того, чтобы вынести какие-то суждения, нужно сначала разобраться с этой ситуацией. Мы считаем, что должно быть проведено абсолютно доскональное расследование, должны быть установлены причины и обстоятельства произошедшего, Конечно, должны быть определены те, кто стоит за этим массовыми взрывами", - сказал он журналистам на соответствующий вопрос.