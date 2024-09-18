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Произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.09.2024
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12:20 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/peskov-1973360537.html
Произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, заявили в Кремле
Произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.09.2024
Произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, заявили в Кремле
Произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:20
2024-09-18T12:20
в мире
ливан
россия
израиль
дмитрий песков
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили более 4 тысяч человек, 11 человек погибли. "Произошедшее, чем бы это ни было, оно безусловно ведет к эскалации напряженности, и регион сам по себе находится во взрывоопасном состоянии", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько произошедшее в Ливане повышает риск полномасштабной войны Израиля с Ливаном. По словам пресс-секретаря президента РФ, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из под контроля. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Как сообщила американская газета New York Times со ссылкой на неназванного члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана, пейджеры в Ливане, прежде чем взорваться, издавали звуковой сигнал в течение примерно десяти секунд, что побудило некоторых владельцев поднести их близко к лицу, чтобы проверить наличие новых сообщений. По данным газеты, посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани потерял один глаз и серьезно повредил другой в результате взрыва пейджера, который был при нем.
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973326501.html
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в мире, ливан, россия, израиль, дмитрий песков, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Россия, Израиль, Дмитрий Песков, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, заявили в Кремле

Песков: детонация пейджеров в Ливане ведет к эскалации напряженности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили более 4 тысяч человек, 11 человек погибли.
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"Произошедшее, чем бы это ни было, оно безусловно ведет к эскалации напряженности, и регион сам по себе находится во взрывоопасном состоянии", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько произошедшее в Ливане повышает риск полномасштабной войны Израиля с Ливаном.
По словам пресс-секретаря президента РФ, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из под контроля.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
Как сообщила американская газета New York Times со ссылкой на неназванного члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана, пейджеры в Ливане, прежде чем взорваться, издавали звуковой сигнал в течение примерно десяти секунд, что побудило некоторых владельцев поднести их близко к лицу, чтобы проверить наличие новых сообщений. По данным газеты, посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани потерял один глаз и серьезно повредил другой в результате взрыва пейджера, который был при нем.
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В миреЛиванРоссияИзраильДмитрий ПесковХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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