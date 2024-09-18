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Суд арестовал пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 18.09.2024
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04:44 18.09.2024 (обновлено: 06:04 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/pentkhaus-1973308680.html
Суд арестовал пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от COVID-19
Суд арестовал пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 18.09.2024
Суд арестовал пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от COVID-19
Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус на западе столицы, который принадлежит супруге главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T04:44
2024-09-18T06:04
россия
москва
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус на западе столицы, который принадлежит супруге главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, обвиняемого в попытке получить взятку, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Как следует из постановления Замоскворецкого суда Москвы (имеется в распоряжении РИА Новости), арест наложен на две квартиры в жилом комплексе бизнес-класса в районе Фили на западе столицы. Одна из квартир, так называемый пентхаус, расположена на последнем — 41-м — этаже здания и занимает площадь 168,70 квадратных метра. Средняя стоимость аналогичной квартиры без отделки в этом же доме стартует от 80 миллионов рублей. Вторая арестованная квартира находится в этом же доме, площадь ее несколько скромнее — всего 61 квадратный метр, она оценивается в 40 миллионов рублей.Сам Евгений Маковский находится в СИЗО с декабря прошлого года. По версии следствия, он, занимая должность и.о. директора ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" ФГУП СПбНИИВС, пытался получить взятку 20 миллионов рублей от гендиректора ООО "Русбиофарм" Сергея Иссерса за продление договора на поставку вакцины от коронавирусной инфекции "Конвасэл".Обвинение Маковскому предъявлено по части 3 статьи 30 УК, части 6 статьи 290 УК (покушение на получение взятки), санкция статьи предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы или штраф до стократного размера взятки.
https://ria.ru/20240913/popov-1972452431.html
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Суд арестовал пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от COVID-19

Пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от COVID-19 Маковского арестован

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус на западе столицы, который принадлежит супруге главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, обвиняемого в попытке получить взятку, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из постановления Замоскворецкого суда Москвы (имеется в распоряжении РИА Новости), арест наложен на две квартиры в жилом комплексе бизнес-класса в районе Фили на западе столицы.
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Одна из квартир, так называемый пентхаус, расположена на последнем — 41-м — этаже здания и занимает площадь 168,70 квадратных метра. Средняя стоимость аналогичной квартиры без отделки в этом же доме стартует от 80 миллионов рублей. Вторая арестованная квартира находится в этом же доме, площадь ее несколько скромнее — всего 61 квадратный метр, она оценивается в 40 миллионов рублей.
Сам Евгений Маковский находится в СИЗО с декабря прошлого года. По версии следствия, он, занимая должность и.о. директора ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" ФГУП СПбНИИВС, пытался получить взятку 20 миллионов рублей от гендиректора ООО "Русбиофарм" Сергея Иссерса за продление договора на поставку вакцины от коронавирусной инфекции "Конвасэл".
Обвинение Маковскому предъявлено по части 3 статьи 30 УК, части 6 статьи 290 УК (покушение на получение взятки), санкция статьи предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы или штраф до стократного размера взятки.
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