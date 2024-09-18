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Пентагон обучал нарушавшее права человека подразделение ВСУ, заявил аудитор - РИА Новости, 18.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:22 18.09.2024 (обновлено: 22:56 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/pentagon-1973516577.html
Пентагон обучал нарушавшее права человека подразделение ВСУ, заявил аудитор
Пентагон обучал нарушавшее права человека подразделение ВСУ, заявил аудитор - РИА Новости, 18.09.2024
Пентагон обучал нарушавшее права человека подразделение ВСУ, заявил аудитор
Министерство обороны США тренировало подразделение ВСУ, которое могло грубо нарушить права человека, говорится в рассекреченном докладе генерального инспектора... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:22
2024-09-18T22:56
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сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Министерство обороны США тренировало подразделение ВСУ, которое могло грубо нарушить права человека, говорится в рассекреченном докладе генерального инспектора ведомства. &quot;Пентагон мог неверно использовать выделенные средства, обучая украинское подразделение, которое могло совершить грубое нарушение прав человека&quot;, — сказано в тексте.Аудитор подчеркнул, что такие действия нарушают американский закон, запрещающий предоставлять военную помощь зарубежным силам, которые нарушали права человека. В докладе отмечается, что Пентагон столкнулся с проблемами подотчетности оборудования, управления финансированием, обмена разведданными, информационной и физической безопасности при передаче помощи Киеву. Инвентаризация и доступ к оборудованию внутри Украины также оказались осложнены, говорится в документе.
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Пентагон обучал нарушавшее права человека подразделение ВСУ, заявил аудитор

Аудит: Пентагон обучал подразделение ВСУ, которое могло нарушать права человека

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки
Украинские военные во время тренировки - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Министерство обороны США тренировало подразделение ВСУ, которое могло грубо нарушить права человека, говорится в рассекреченном докладе генерального инспектора ведомства.
«

"Пентагон мог неверно использовать выделенные средства, обучая украинское подразделение, которое могло совершить грубое нарушение прав человека", — сказано в тексте.

Аудитор подчеркнул, что такие действия нарушают американский закон, запрещающий предоставлять военную помощь зарубежным силам, которые нарушали права человека.
В докладе отмечается, что Пентагон столкнулся с проблемами подотчетности оборудования, управления финансированием, обмена разведданными, информационной и физической безопасности при передаче помощи Киеву. Инвентаризация и доступ к оборудованию внутри Украины также оказались осложнены, говорится в документе.
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