https://ria.ru/20240918/pentagon-1973516577.html

Пентагон обучал нарушавшее права человека подразделение ВСУ, заявил аудитор

Пентагон обучал нарушавшее права человека подразделение ВСУ, заявил аудитор - РИА Новости, 18.09.2024

Пентагон обучал нарушавшее права человека подразделение ВСУ, заявил аудитор

Министерство обороны США тренировало подразделение ВСУ, которое могло грубо нарушить права человека, говорится в рассекреченном докладе генерального инспектора... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T21:22

2024-09-18T21:22

2024-09-18T22:56

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ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Министерство обороны США тренировало подразделение ВСУ, которое могло грубо нарушить права человека, говорится в рассекреченном докладе генерального инспектора ведомства. "Пентагон мог неверно использовать выделенные средства, обучая украинское подразделение, которое могло совершить грубое нарушение прав человека", — сказано в тексте.Аудитор подчеркнул, что такие действия нарушают американский закон, запрещающий предоставлять военную помощь зарубежным силам, которые нарушали права человека. В докладе отмечается, что Пентагон столкнулся с проблемами подотчетности оборудования, управления финансированием, обмена разведданными, информационной и физической безопасности при передаче помощи Киеву. Инвентаризация и доступ к оборудованию внутри Украины также оказались осложнены, говорится в документе.

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946483921.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины