https://ria.ru/20240918/pentagon-1973516577.html
Пентагон обучал нарушавшее права человека подразделение ВСУ, заявил аудитор
Пентагон обучал нарушавшее права человека подразделение ВСУ, заявил аудитор - РИА Новости, 18.09.2024
Пентагон обучал нарушавшее права человека подразделение ВСУ, заявил аудитор
Министерство обороны США тренировало подразделение ВСУ, которое могло грубо нарушить права человека, говорится в рассекреченном докладе генерального инспектора... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:22
2024-09-18T21:22
2024-09-18T22:56
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ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Министерство обороны США тренировало подразделение ВСУ, которое могло грубо нарушить права человека, говорится в рассекреченном докладе генерального инспектора ведомства. "Пентагон мог неверно использовать выделенные средства, обучая украинское подразделение, которое могло совершить грубое нарушение прав человека", — сказано в тексте.Аудитор подчеркнул, что такие действия нарушают американский закон, запрещающий предоставлять военную помощь зарубежным силам, которые нарушали права человека. В докладе отмечается, что Пентагон столкнулся с проблемами подотчетности оборудования, управления финансированием, обмена разведданными, информационной и физической безопасности при передаче помощи Киеву. Инвентаризация и доступ к оборудованию внутри Украины также оказались осложнены, говорится в документе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Пентагон обучал нарушавшее права человека подразделение ВСУ, заявил аудитор
Аудит: Пентагон обучал подразделение ВСУ, которое могло нарушать права человека
ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Министерство обороны США тренировало подразделение ВСУ, которое могло грубо нарушить права человека, говорится в рассекреченном докладе генерального инспектора ведомства.
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"Пентагон мог неверно использовать выделенные средства, обучая украинское подразделение, которое могло совершить грубое нарушение прав человека", — сказано в тексте.
Аудитор подчеркнул, что такие действия нарушают американский закон, запрещающий предоставлять военную помощь зарубежным силам, которые нарушали права человека.
В докладе отмечается, что Пентагон столкнулся с проблемами подотчетности оборудования, управления финансированием, обмена разведданными, информационной и физической безопасности при передаче помощи Киеву. Инвентаризация и доступ к оборудованию внутри Украины также оказались осложнены, говорится в документе.