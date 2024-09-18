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Пентагон отреагировал на решение России увеличить численность армии - РИА Новости, 18.09.2024
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01:30 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/pentagon-1973301821.html
Пентагон отреагировал на решение России увеличить численность армии
Пентагон отреагировал на решение России увеличить численность армии - РИА Новости, 18.09.2024
Пентагон отреагировал на решение России увеличить численность армии
США серьезно отнеслись к решению РФ увеличить численность армии, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T01:30
2024-09-18T01:30
патрик райдер
владимир путин
дмитрий песков
министерство обороны сша
россия
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США серьезно отнеслись к решению РФ увеличить численность армии, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Мы должны относиться к этой риторике серьезно", - сказал Райдер на брифинге на просьбу прокомментировать соответствующее решение. Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что увеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ РФ, он отметил враждебную обстановку на западных рубежах России и нестабильную ситуацию на восточных.
https://ria.ru/20240917/antonov-1973289501.html
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патрик райдер, владимир путин, дмитрий песков, министерство обороны сша, россия, сша
Патрик Райдер, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, Россия, США
Пентагон отреагировал на решение России увеличить численность армии

Пентагон: США серьезно отнеслись к решению России увеличить численность армии

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США серьезно отнеслись к решению РФ увеличить численность армии, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Мы должны относиться к этой риторике серьезно", - сказал Райдер на брифинге на просьбу прокомментировать соответствующее решение.
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Вчера, 22:32
Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что увеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ РФ, он отметил враждебную обстановку на западных рубежах России и нестабильную ситуацию на восточных.
 
Патрик РайдерВладимир ПутинДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАРоссияСША
 
 
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