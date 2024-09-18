https://ria.ru/20240918/pentagon-1973301821.html

Пентагон отреагировал на решение России увеличить численность армии

Пентагон отреагировал на решение России увеличить численность армии - РИА Новости, 18.09.2024

Пентагон отреагировал на решение России увеличить численность армии

США серьезно отнеслись к решению РФ увеличить численность армии, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T01:30

2024-09-18T01:30

2024-09-18T01:30

патрик райдер

владимир путин

дмитрий песков

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США серьезно отнеслись к решению РФ увеличить численность армии, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Мы должны относиться к этой риторике серьезно", - сказал Райдер на брифинге на просьбу прокомментировать соответствующее решение. Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что увеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ РФ, он отметил враждебную обстановку на западных рубежах России и нестабильную ситуацию на восточных.

https://ria.ru/20240917/antonov-1973289501.html

россия

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патрик райдер, владимир путин, дмитрий песков, министерство обороны сша, россия, сша