https://ria.ru/20240918/patrushev-1973332121.html
Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии
Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии - РИА Новости, 18.09.2024
Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии, сообщили в его аппарате. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:23
2024-09-18T10:23
2024-09-18T11:25
россия
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии, сообщили в его аппарате. "Советы созданы указом главы государства от 13 августа 2024 года № 691 "О Морской коллегии Российской Федерации" в целях выполнения возложенных на этот координационный орган задач", — напомнили там.В состав советов вошли члены Морской коллегии. Положения о советах подготовили, исполняя решения коллегии, первое заседание которой состоялось 27 августа.В ведомстве образовали советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов в Арктике, развитию и обеспечению морской деятельности России."Согласно утвержденному положению, на Совет по стратегическому развитию Военно-морского флота возлагаются функции анализа состояния и тенденций стратегического развития Военно-морского флота, прогнозирования, выявления и оценки угроз", — уточнили в аппарате Патрушева.Также члены совета займутся подготовкой предложений и рекомендаций Морской коллегии по стратегическому развитию ВМФ, включая вопросы проведения эффективной военно-технической политики, обеспечения координации деятельности органов государственной власти и организаций при решении задач стратегического развития флота. Кроме того, инстанция будет готовить поручения по формированию и выполнению государственной программы вооружения и гособоронзаказа."Совету вменено в обязанность осуществлять подготовку проектов решений президента Российской Федерации или правительства Российской Федерации, направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации в Мировом океане", — добавили в материале.Совет по защите национальных интересов России в Арктике займется развитием Северного морского пути и обеспечением безопасного судоходства. Он также будет анализировать состояние и перспективы развития международной, в том числе военно-политической, обстановки в Арктике и социально-экономической ситуации в Арктической зоне России."Совет по развитию и обеспечению морской деятельности Российской Федерации будет анализировать ход реализации приоритетов развития морской деятельности на функциональных направлениях национальной морской политики, за исключением военно-морской деятельности", — отметили в аппарате.Президент Владимир Путин 13 августа своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.
https://ria.ru/20240913/patrushev-1972530319.html
https://ria.ru/20240915/ssha-1972776903.html
https://ria.ru/20240909/patrushev-1971653349.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, николай патрушев, безопасность
Россия, Николай Патрушев, Безопасность
Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии
Встреча советов Морской коллегии прошла 27 августа, заявили в аппарате Патрушева
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии, сообщили в его аппарате.
«
"Советы созданы указом главы государства от 13 августа 2024 года № 691 "О Морской коллегии Российской Федерации" в целях выполнения возложенных на этот координационный орган задач", — напомнили там.
В состав советов вошли члены Морской коллегии.
Положения о советах подготовили, исполняя решения коллегии, первое заседание которой состоялось 27 августа.
В ведомстве образовали советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов в Арктике, развитию и обеспечению морской деятельности России.
«
"Согласно утвержденному положению, на Совет по стратегическому развитию Военно-морского флота возлагаются функции анализа состояния и тенденций стратегического развития Военно-морского флота, прогнозирования, выявления и оценки угроз", — уточнили в аппарате Патрушева.
Также члены совета займутся подготовкой предложений и рекомендаций Морской коллегии по стратегическому развитию ВМФ, включая вопросы проведения эффективной военно-технической политики, обеспечения координации деятельности органов государственной власти и организаций при решении задач стратегического развития флота.
Кроме того, инстанция будет готовить поручения по формированию и выполнению государственной программы вооружения и гособоронзаказа.
«
"Совету вменено в обязанность осуществлять подготовку проектов решений президента Российской Федерации или правительства Российской Федерации, направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации в Мировом океане", — добавили в материале.
Совет по защите национальных интересов России в Арктике займется развитием Северного морского пути и обеспечением безопасного судоходства. Он также будет анализировать состояние и перспективы развития международной, в том числе военно-политической, обстановки в Арктике и социально-экономической ситуации в Арктической зоне России.
"Совет по развитию и обеспечению морской деятельности Российской Федерации будет анализировать ход реализации приоритетов развития морской деятельности на функциональных направлениях национальной морской политики, за исключением военно-морской деятельности", — отметили в аппарате.
Президент Владимир Путин 13 августа своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.