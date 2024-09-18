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Пашинян примет участие в саммите БРИКС - РИА Новости, 18.09.2024
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10:57 18.09.2024 (обновлено: 11:32 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/pashinyan-1973341348.html
Пашинян примет участие в саммите БРИКС
Пашинян примет участие в саммите БРИКС - РИА Новости, 18.09.2024
Пашинян примет участие в саммите БРИКС
Премьер Армении Никол Пашинян примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщил сам политик во время всемирного армянского саммита в Ереване. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:57
2024-09-18T11:32
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саммит брикс
никол пашинян
в мире
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ЕРЕВАН, 18 сен — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщил сам политик во время всемирного армянского саммита в Ереване."У Армении в данный момент нет повестки интегрирования с БРИКС. Я получил приглашение от президента России участвовать в саммите БРИКС и принял это приглашение", — сказал он.Пашинян отметил, что ему больше нечего добавить к сказанному.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. План председательства Москвы в объединении в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах. Их организаторами выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные объединения и бизнес-сообщества.Ключевым мероприятием станет XIV саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
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казань, брикс, саммит брикс, никол пашинян, в мире
Казань, БРИКС, Саммит БРИКС, Никол Пашинян, В мире
Пашинян примет участие в саммите БРИКС

Пашинян примет участие в саммите БРИКС в Казани

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 сен — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщил сам политик во время всемирного армянского саммита в Ереване.
«
"У Армении в данный момент нет повестки интегрирования с БРИКС. Я получил приглашение от президента России участвовать в саммите БРИКС и принял это приглашение", — сказал он.
Пашинян отметил, что ему больше нечего добавить к сказанному.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год.
План председательства Москвы в объединении в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах. Их организаторами выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные объединения и бизнес-сообщества.
Ключевым мероприятием станет XIV саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
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