https://ria.ru/20240918/pashinyan-1973341348.html

Пашинян примет участие в саммите БРИКС

Пашинян примет участие в саммите БРИКС - РИА Новости, 18.09.2024

Пашинян примет участие в саммите БРИКС

Премьер Армении Никол Пашинян примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщил сам политик во время всемирного армянского саммита в Ереване. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:57

2024-09-18T10:57

2024-09-18T11:32

казань

брикс

саммит брикс

никол пашинян

в мире

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ЕРЕВАН, 18 сен — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщил сам политик во время всемирного армянского саммита в Ереване."У Армении в данный момент нет повестки интегрирования с БРИКС. Я получил приглашение от президента России участвовать в саммите БРИКС и принял это приглашение", — сказал он.Пашинян отметил, что ему больше нечего добавить к сказанному.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. План председательства Москвы в объединении в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах. Их организаторами выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные объединения и бизнес-сообщества.Ключевым мероприятием станет XIV саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.

https://ria.ru/20240917/torgovlya-1973090483.html

казань

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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