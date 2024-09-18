https://ria.ru/20240918/palestina-1973296963.html

Россия поддерживает проект резолюции ГА ООН по Палестине

Россия поддерживает проект резолюции ГА ООН по Палестине - РИА Новости, 18.09.2024

Россия поддерживает проект резолюции ГА ООН по Палестине

РФ поддерживает проект резолюции Генассамблеи ООН с требованием к Израилю исполнить заключение суда ООН и покинуть оккупированную территорию Палестины, сообщил... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T00:02

2024-09-18T00:02

2024-09-18T00:02

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ООН, 17 сен – РИА Новости. РФ поддерживает проект резолюции Генассамблеи ООН с требованием к Израилю исполнить заключение суда ООН и покинуть оккупированную территорию Палестины, сообщил постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя. "Мы поддерживаем рассматриваемый проект резолюции и готовы выполнять ее положения в полном соответствии с уставом ООН, мандатами главных органов Всемирной Организации, а также международными правовыми обязательствами нашей страны", – сказал Небензя в ходе заседания Генассамблеи.

https://ria.ru/20240917/oon-1973271661.html

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