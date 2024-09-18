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Россия поддерживает проект резолюции ГА ООН по Палестине - РИА Новости, 18.09.2024
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00:02 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/palestina-1973296963.html
Россия поддерживает проект резолюции ГА ООН по Палестине
Россия поддерживает проект резолюции ГА ООН по Палестине - РИА Новости, 18.09.2024
Россия поддерживает проект резолюции ГА ООН по Палестине
РФ поддерживает проект резолюции Генассамблеи ООН с требованием к Израилю исполнить заключение суда ООН и покинуть оккупированную территорию Палестины, сообщил... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T00:02
2024-09-18T00:02
в мире
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палестина
василий небензя
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ООН, 17 сен – РИА Новости. РФ поддерживает проект резолюции Генассамблеи ООН с требованием к Израилю исполнить заключение суда ООН и покинуть оккупированную территорию Палестины, сообщил постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя. "Мы поддерживаем рассматриваемый проект резолюции и готовы выполнять ее положения в полном соответствии с уставом ООН, мандатами главных органов Всемирной Организации, а также международными правовыми обязательствами нашей страны", – сказал Небензя в ходе заседания Генассамблеи.
https://ria.ru/20240917/oon-1973271661.html
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в мире, россия, израиль, палестина, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Израиль, Палестина, Василий Небензя, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Россия поддерживает проект резолюции ГА ООН по Палестине

Небензя: Россия поддерживает проект резолюции Генассамблеи ООН по Палестине

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 сен – РИА Новости. РФ поддерживает проект резолюции Генассамблеи ООН с требованием к Израилю исполнить заключение суда ООН и покинуть оккупированную территорию Палестины, сообщил постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя.
"Мы поддерживаем рассматриваемый проект резолюции и готовы выполнять ее положения в полном соответствии с уставом ООН, мандатами главных органов Всемирной Организации, а также международными правовыми обязательствами нашей страны", – сказал Небензя в ходе заседания Генассамблеи.
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В миреРоссияИзраильПалестинаВасилий НебензяООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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